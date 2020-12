Mysteriöser Wegweiser an der Burg Altena

Ein Zettel weist den Spaziergängern unterhalb der Burg Altena den Weg. Aufgehängt von Unbekannt, versehen mit einem flotten Spruch.

Altena – Die Wegweiser, die vor einigen Jahren in Zusammenhang mit der Eröffnung des Burgaufzugs aufgestellt worden sind, sind nicht randalefest. Ausgerechnet unterhalb der Burg geht es nach nirgendwo – und das offensichtlich schon länger, wie ein Zettel verkündet.

Zettel-Initiator hat einen Tipp für Betrachter

Er weist den Weg in Richtung Nalshof und damit zur schönsten Verbindung in Richtung Innenstadt. „Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum hier so ein blöder Zettel hängt, einfach mal im Tourrismusbüro (Freiheitstraße 26) nachfragen. Die wissen seit zwei Jahren Bescheid“, empfiehlt ein Anonymus.

Das ist allerdings ein Wunsch, der sich kaum erfüllen lässt: Das Tourismusbüro zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es meistens geschlossen ist.