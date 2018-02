MVG-Linienbus kollidiert mit VW Golf

Zwei Verletzte und 42 000 Euro Sachschaden

Ein Linienbus war vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne in den Gegenverkehr geraten und mit einem VW Golf zusammen gestoßen.

Altena - Zwei Verletzte, Sachschaden in Höhe von 42 000 Euro und eine Vollsperrung im späten Berufsverkehr waren die Folgen eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen auf der Nettenscheider Straße in Altena. Ein MVG-Linienbus war dort mit einem Pkw zusammengestoßen.