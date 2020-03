Musikschule Lennetal: Instrument lernen per Video

Direkter Instrumentalunterricht an der Musikschule Lennetal ist verboten. Unterricht findet dennoch statt – und zwar in digitaler Form

Lennetal - Die Musikschule Lennetal geht neue Wege - und sorgt dafür, dass die Schüler auch in Corona-Zeiten nichts verlernen.

„Hallo zusammen! Heute möchte ich Euch etwas über das Vibrato erzählen.“ So beginnt derzeit der Geigenunterricht bei Sebastian Hoffmann, Musikschullehrer an der Musikschule Lennetal.

In Zeiten von Corona ist der direkte Unterricht nicht mehr möglich, also verschickt der Musikpädagoge kleine, selbstgedrehte Lehrfilme an seine Schüler – und das täglich. Die Kinder erhalten über die Filme kleine Übungsaufgaben und Anregungen, bekommen ihre Lieblingslieder eingespielt, oder erfahren

Wissenswertes über berühmte Komponisten. Die allgemeinbildenden Schulen haben ihren Schülern Lernpakete mit auf den Weg gegeben oder erteilen Onlineunterricht – ähnliche Wege geht nun coronabedingt auch die Musikschule Lennetal.

„Die Musikpädagogen erteilen seit vergangener Woche sogenannten ,Nonkontaktunterricht’ über digitale und virtuelle Kanäle“, erklärt Sebastian Hoffmann das Prinzip.

Neue Perspektiven

So wie Hoffmann unterrichten aktuell alle Kollegen der Musikschule Lennetal ihre Schüler aus dem Homeoffice – über einen Liveunterricht, die Versendung von Übungsmaterialien oder eben tägliche Lehrfilme. „In Zeiten von Smartphone und Co. ist ja so einiges möglich, und so eröffnen sich ganz neue und musikpädagogisch extrem spannende Perspektiven. Vielleicht wird ja das eine oder andere Onlineangebot nach der Coronakrise ja sogar fortgesetzt“, versucht Hoffmann der Situation etwas Positives abzugewinnen.

Konzert per WhatsApp

Die Musikschule Lennetal beschreitet coronabedingt in jedem Fall ganz neue Wege – und kann gleichzeitig trotz behördlich verfügter Schließung die individuelle Betreuung des musikalischen Nachwuchses gewährleisten. Und dem gefällt das offensichtlich ganz gut: So meldete sich die junge Cellistin Mathilda gestern per WhatsApp-Konzert bei Hoffmann: „Ich finde Deine Videos total cool!

