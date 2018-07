Musik, Pferde, Blasmusik: Evingser ziehen durch das Dorf

Altena - Es waren wunderschöne Bilder, die sich am Wochenende bei den Festumzügen boten: Eine prächtige Kutsche fürs Kinderkönigspaar, der Bar-Planwagen für die Senioren und die Norweger mit ihren herrlichen Landestrachten und den Flaggen waren nur einige Höhepunkte in dem großartigen Aufgebot für König Kevin Sadowski und Königin Kim Keinecke.

Das strahlende Paar führte sein Schützenvolk elegant direkt in Richtung Zelt. Ganz viele Schaulustige vom Wegesrand folgten dem Umzug direkt auf das Festgelände, wo am Nachmittag die Karussells die ersten Runden für kleine Gäste drehten. Mit Einzug der Majestäten und ihrer festlichen Entourage bezogen sogleich die Versetaler und die Mitglieder des Stor Elvdal Musikklags Stellung inmitten des feiernden Volks.

+ Zahlreiche Spielmannszuge - im Bild der Evingser Spielmannszug - begleiten die Festumzüge. © Hornemann

Beide Musikgruppen hatten ein mega-professionelles Programm vorbereitet und harmonierten sowohl jeweils für sich, wie auch im Duett brillant miteinander. Auch Gesangsdarbietungen hatten beide Gruppen diesmal im Gepäck. Bereits am Freitag hatten sie schon damit begeistert und für tolle Stimmung gesorgt. Als Gastgeschenk der Norweger wurden Schinkenpröbchen und Aquavit gereicht. Die Evingser freuten sich sehr über das Wiedersehen mit ihren Freunden, die sie, bereits seit über 40 Jahren jedes Jahr empfangen. Die zahlreich angereisten Künstler (die Harkebrügger nächtigten in der benachbarten Turnhalle) legten erst am Abend ihre Instrumente nieder und hatten dann auch mal Gelegenheit, sich selbst gut unterhalten zu lassen von der Showband „YouWho“.

+ Die Fahnen gehören zum Umzug dazu. © Hornemann

Geboten wurde ein tanzbarer Hit nach dem anderen. Das Zelt war proppenvoll, die Gäste durchweg begeistert. Auch zahlreiche Delegationen befreundeter Schützenvereine stimmten fröhlich mit ein.