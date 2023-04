Museen der Burg Altena: Kostenlose Führungen am Osterwochenende

Von: Markus Wilczek

Ein Osterausflug zur Burg Altena dürfte sich lohnen. © Sensen/Märkischer Kreis

Die Museen der Burg Altena locken am Osterwochenende mit einem attraktiven Zusatzangebot: Von Karfreitag bis Ostermontag bieten sie kostenlose Führungen zu den Highlights der Dauerausstellung an.

An Karfreitag, 7. April, Ostersonntag, 9. April, und Ostermontag, 10. April, starten die Rundgänge jeweils um 14 und 16 Uhr. An Karsamstag, 8. April, findet die Führung um 15 Uhr statt.

Mit diesem Angebot starten die Burgmuseen in eine neue Saison: Von Mai bis einschließlich Oktober starten die Führungen am Samstag um 15 Uhr und an den Sonn- und Feiertagen um 14 und 16 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, bezahlt werden muss nur der Museumseintritt.

Am Osterwochenende täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet

Am Karfreitag ist der Eintritt in die Museen sogar frei, die Fahrt mit dem Erlebnisaufzug muss allerdings bezahlt werden. Karfreitag, Ostersamstag, Ostersonntag und Ostermontag sind die Museen der Burg Altena und das Deutsche Drahtmuseum jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.