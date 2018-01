Inklusionstanzgruppe sucht neue Mitglieder

+ Mit Spaß und großer Freude und Engagement dabei: Sieben von insgesamt zehn Teilnehmern der Inklusionstanzgruppe bei den wöchentlichen Proben im CVJM-Haus Dahle. Foto: Hornemann

ALTENA - Es ist schon über zwei Jahre her, dass die Inklusionstanzgruppe der Tanzschule Olaf Diembeck im „Grand Hotel Vega$“ eincheckte und im Essener Colosseum an der furiosen Show von Patsy und Michael Hull teilnahm. Weitere Showprojekte wurden seither nicht mehr ausgeschrieben, was die Altenaer Tänzer jedoch nicht auseinandergetrieben hat. Sie proben nun an anderer Stelle weiter: Immer dienstags um 18 Uhr im CVJM-Haus in Dahle.