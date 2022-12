„Müssen Menschen in Arbeit bringen“: Lugk und Ziemiak zum Bürgergeld

Interview mit heimischen Bundestagsabgeordneten

Nachdem die Reform im Bundestag zunächst heiß diskutiert wurde, konnten Regierungsparteien und Opposition inzwischen eine Einigung beim Bürgergeld erzielen. Das wirkt sich auch auf die Kommunen im Lennetal aus, wo die Arbeitslosenquote mitunter besonders hoch ist. Wir sprachen mit den heimischen Abgeordneten über die Neuerungen.

Lennetal – Heiß diskutiert wurde im Bundestag bis zuletzt die Reform der Sozialhilfe Hartz IV, die fortan als Bürgergeld bezeichnet wird. Regierungs- und Oppositionsparteien konnten inzwischen einen Kompromiss erzielen. Die beschlossenen Änderungen werden sich ab dem 1. Januar 2023 in direkter Weise auch auf Bürger im Lennetal auswirken (siehe Infokasten).

Bürgergeld: Das steckt hinter der Reform Das Bürgergeld löst im Januar das Hartz-IV-System ab. Die Bezüge in der Grundsicherung steigen um mehr als 50 Euro, Alleinstehende erhalten künftig 502 Euro. Wesentliche Teile der Reform treten zum 1. Juli in Kraft. Die Jobcenter sollen sich stärker um Arbeitslose kümmern können. Besser als bisher soll die Vermittlung in dauerhafte Arbeit anstatt in einfache Helferjobs gelingen. Berücksichtigung findet dabei auch die Zeit, in der eine Weiterbildung gemacht wird. Die Union hatte die Reform des bisherigen Hartz-IV-Systems zunächst blockiert. Sie konnte dann in Vermittlungsgesprächen deutliche Abstriche an den Ampel-Plänen durchsetzen. So wurde insbesondere die weitgehend sanktionslose Zeit für Arbeitssuchende während der ersten sechs Monate gestrichen und das Schonvermögen für Bürgergeld-Bezieher von 60 000 auf 40 000 Euro reduziert. Die Ampel-Parteien sehen trotz der vielen Abstriche den Kern der Bürgergeld-Reform als gerettet.

Schließlich gibt es in Altena (641), Plettenberg (774) und Werdohl (810) viele Personen, die im November als arbeitssuchend gemeldet waren. Die Arbeitslosenquote in Werdohl ist kreisweit am höchsten. Umso interessanter vor diesem Hintergrund ist, wie sich die heimischen Bundestagsabgeordneten Bettina Lugk (SPD) und Paul Ziemiak (CDU) in die Debatte einbringen konnten. Im Interview beantworteten sie die Fragen von Maximilian Birke.

Für welche Aspekte haben Sie/Ihre Partei sich beim Bürgergeld starkgemacht?

Bettina Lugk: Mir persönlich ist wichtig, dass die einzelnen Aspekte der Reform ein kohärentes Ganzes bilden. Eine Leistungsempfängerin, die sich weiterbildet, muss mehr bekommen als jemand, der die Chancen der Weiterbildung nicht nutzt. Ebenso gilt: Wer zum Mindestlohn arbeitet, muss immer mehr bekommen als Empfänger der Grundsicherung. Zudem war eine Neuregelung des Vermittlungsvorrangs wichtig. Wer eine Weiterbildung anstrebt, muss zukünftig die Möglichkeit haben, dies auch zu tun. Es ist nicht sinnvoll, dass eine erfolgreiche Weiterbildung abgebrochen wird, um in ein befristetes und nicht nachhaltiges Arbeitsverhältnis einzusteigen. Das ist nicht zuletzt im Interesse der Wirtschaft, denn die Unternehmen in unserer Region suchen händeringend nach Fachkräften.

Paul Ziemiak: Der Erhöhung des Regelsatzes um 50 Euro stehe ich vorbehaltlos positiv gegenüber und auch die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag hat sich für sie eingesetzt. Außerdem haben wir uns erfolgreich um die Beibehaltung des Prinzips „Fördern und Fordern“ bemüht, welches von der Ampel ursprünglich ja stark vernachlässigt wurde. Die zweijährige Karenzzeit und die hohen Freigrenzen bei vorhandenem Vermögen hätten die falschen Anreize gesetzt und wären auf Kosten derer gegangen, die hart arbeiten. Stattdessen müssen wir die Menschen in Arbeit bringen, zum Beispiel durch eine Verbesserung der Betreuung und der Sicherstellung, dass ausreichend Mittel für Leistungen für die Integration in Arbeit zur Verfügung stehen.

Wie zufrieden sind Sie mit dem gefundenen Kompromiss, ganz besonders auch vor dem Hintergrund der Inflation und gestiegener Energiekosten?

Bettina Lugk: Wir haben hoffentlich alle aus der Gesetzgebung zu Hartz IV gelernt, dass große Sozialreformen ein bis zwei Jahre nach Inkrafttreten evaluiert werden müssen, um etwaige Schwachstellen zu beheben. Vor dem Hintergrund der aktuellen Preisentwicklungen werden wir bereits im nächsten Jahr wieder sehr genau hinschauen müssen, ob Anpassungen unter anderem beim Regelsatz nötig sind.

Paul Ziemiak: Hartz IV heißt jetzt mit kleinen Änderungen Bürgergeld, die Bezieher haben mehr Geld zur Verfügung und die bewährten Instrumente der Arbeitsvermittlung bleiben bestehen. Ich freue mich sehr darüber, dass dieser Kompromiss so schnell gefunden wurde. Die Anhebung der Regelsätze ist in der heutigen Zeit dringend benötigt, weshalb es wichtig war, dass sie nun gekommen ist. Es hätte allerdings auch schon früher passieren können, wenn die Ampel auf unseren Vorschlag eingegangen wäre, im Bundestag gesondert über die Anhebung abzustimmen.

Wie haben Sie die Debatte um das Bürgergeld im Bundestag erlebt?

Bettina Lugk: Die Debatte wurde sowohl im Deutschen Bundestag als auch in Leserbriefen, im Fernsehen und auf Internetplattformen emotional und kontrovers geführt. Das ist nachvollziehbar, denn hinter dem Bürgergeld steht die grundlegende Frage, wie gerechte Sozialleistungen aussehen – und zwar gerecht für Leistungsempfänger und Steuerzahler gleichermaßen. Angesichts der Preisentwicklung bei Energie und Lebensmitteln war eine Anpassung der Regelsätze dringlich. 20 Jahre nach der letzten großen Sozialreform war unser Ziel, die Grundsicherung ganzheitlich neu zu ordnen und kein Stückwerk zu betreiben.

Paul Ziemiak: Im Bundestag darf es heiß hergehen. Es gehört zu guten Demokratien dazu, dass man sich in hart geführte Diskussionen begibt. Und das haben wir als Opposition gemacht, es ist unsere Aufgabe, den Finger in die Wunde zu legen, die Bundesregierung auf Konstruktionsfehler hinzuweisen. Dass die Reaktionen darauf hart sind, ist ja klar. Es muss jedoch immer respektvoll zugehen. Wenn wir dann aber wegen berechtigter Kritik in die Nähe der AfD gerückt und mit Donald Trump verglichen werden, hat es mit Respekt nichts mehr zu tun. Ich halte es für destruktiv, für eine Vergiftung des politischen Klimas. Die Versuche, uns als Partei der Mitte mit „Fake News“-Vorwürfen quasi mundtot zu machen, riskieren einen Schaden an der Demokratie.

Welche Botschaft soll durch die Reform an die Bezieher der Sozialhilfe gesandt werden?

Bettina Lugk: Mit dem Bürgergeld reichen wir allen Beziehern von Sozialleistungen die Hand und laden sie ein, Angebote zur Weiterbildung anzunehmen. Das ist das Herzstück dieser Reform. Gerade in unserer Region suchen die Unternehmen händeringend Mitarbeiter und Fachkräfte. Die Chance, wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt fußzufassen, ist jetzt so groß wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Wenn wir unseren Wirtschaftsstandort Südwestfalen stärken wollen, sind wir auf jede und jeden angewiesen. Zudem geht mit einer Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt und einer adäquaten Bezahlung nicht „nur“ die Möglichkeit einher, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, sondern auch das Gefühl, gebraucht zu werden und Teil einer Gemeinschaft zu sein.

Paul Ziemiak: Die Botschaft lautet, dass die Politik sie im Blick hat und dass alles dafür getan wird, dass sie zurück in Arbeitsverhältnisse gelangen können. Fördern ohne zu Fordern geht jedoch nicht.

Wo sehen Sie für die Zukunft noch Verbesserungsbedarf, was würden Sie sich für die Bürger wünschen?

Bettina Lugk: Für uns im Märkischen Sauerland sind vermutlich vor allem Verbesserungen bei der Verkehrsinfrastruktur und beim ÖPNV entscheidend. Viele Beschäftigte stehen täglich lange im Stau, Unternehmen haben massive Probleme, ihre Lieferketten zu organisieren. Das reduziert auch die Zeit, die man mit der Familie verbringen, für das ehrenamtliche Engagement nutzen kann.

Paul Ziemiak: Bei der Verkleinerung des Niedriglohnsektors besteht noch Verbesserungspotenzial, auch könnten noch effizientere Strukturen durch Verwaltungsvereinfachungen geschaffen werden. Hierfür würde sich eine Bagatellgrenze von 5 Prozent des Regelsatzes pro Jahr anbieten. Den Leistungsbeziehern wünsche ich, dass sie es schnell schaffen, Arbeit zu finden, welche ja auch mit der Einbindung in soziale Strukturen einhergeht.