Motorboote auf heimischen Talsperren erlaubt? Betreiber klärt auf

Für das Baden in den heimischen Talsperren und Stauseen, hier die Listertalsperre zwischen Attendorn, Drolshagen und Meinerzhagen, gelten klare Regeln. An diese erinnert der Ruhrverband jetzt noch einmal. © Lorencic

Sommer, Sonne, Ferienzeit: Die Stauseen und Talsperren in der Region sind aktuell beliebte und oft stark frequentierte Ausflugsziele. Ausgewiesene Badestellen laden zur Erfrischung ein, es wird gesegelt und geangelt.

Altena –Doch nach den Hitzetagen zuletzt schlägt der Ruhrverband, der viele Talsperren in der Region betreibt, Alarm: „Hier und da wird über die Stränge geschlagen“, heißt es in der Mitteilung des Verbandes. „Müll in den Wäldern rund um die Ruhrverbandstalsperren zu hinterlassen ist nicht nur unangebracht, sondern auch eine Ordnungswidrigkeit, die geahndet werden kann.“

Was an den Badeseen und Talsperren der Region möglich ist, worauf zu achten ist und welche Verbote bestehen, darüber klärt der Ruhrverband auf.

Für die Stauseen und Talsperren existieren Freizeitordnungen. Was wird mit diesen Ordnungen geregelt?

„Beim Rudern, Paddeln, Tauchen, Surfen, Segeln und Baden ist neben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften die Freizeitordnung des Ruhrverbands für die Talsperren zu beachten, die im Internet unter www.ruhrverband.de/sport-freizeit/freizeitordnung abrufbar ist“, teilt der Ruhrverband mit. Auch Hinweisschilder an den Talsperren informierten über die geltenden Regeln. Nur so könne sichergestellt werden, dass sich zum Beispiel Taucher und Segler nicht gegenseitig in die Quere kommen.

Bereits seit 2011 ist das Befahren einiger Talsperren und Stauseen mit gewässerverträglichen Elektromotoren erlaubt. Was ist dabei zu beachten?

Alle elektrisch betriebenen Wasserfahrzeuge benötigen eine E-Plakette. „Der Erwerb von Elektroplaketten gilt nicht nur für Boote mit E-Antrieb, sondern ist zum Beispiel auch für Stand-Up-Paddle-Boards mit eingebautem Elektromotor erforderlich“, informiert der Ruhrverband. Boots- und Motorplaketten seien bei Booten gut sichtbar am linken Bug, bei allen anderen Wasserfahrzeugen an einer gut sichtbaren, nicht abnehmbaren Stelle, anzubringen. „Boots- und Motorplaketten sind für Nutzer mit gemieteten Bootsliegeplätzen an Steganlagen über die Vereinsvorstände beziehungsweise Bootsvermietungsbetriebe erhältlich“, so der Ruhrverband. Für alle übrigen Nutzer seien die Boots- und Motorplaketten bei den in den Freizeitkarten verzeichneten Ausgabestellen sowie online unter www.angeln-im-sauerland.de erhältlich.

Viele Talsperren in der Region sind wichtige Trinkwasserspeicher. Gelten deshalb besondere Auflagen?

„Damit die Talsperren ihre eigentlichen wasserwirtschaftlichen Aufgaben erfüllen können, müssen Verunreinigungen und sonstige Belastungen vermieden werden“, informiert der Ruhrverband. Daher seien die folgenden Bestimmungen einzuhalten: An der Verse-, Fürwigge- und Ennepetalsperre, aus denen Trinkwasser gewonnen wird, sowie an der Listertalsperre ist der Einsatz von Elektromotoren verboten. Im Zulaufbereich der Möhne zur Möhnetalsperre hat sich eine besondere Flachwasserzone als Rast- und Brutgebiet für Wasservögel entwickelt – hier ist neben dem Windsurfen auch jede andere Nutzung der Zone durch Boote und andere Wasserfahrzeuge verboten – die Zone ist durch Bojen gekennzeichnet.

Welche Konsequenzen drohen bei Missachtung der Freizeitordnung?

Die Missachtung der Bestimmungen, so der Ruhrverband, könne bei Feststellung zu empfindlichen Bearbeitungsentgelten führen. Rechtliche Grundlage für die Freizeitnutzung an den Ruhrverbandstalsperren ist die Gemeingebrauchsverordnung der Bezirksregierung Arnsberg sowie die ergänzende Freizeitordnung des Ruhrverbands. „Ziel der Verordnungen ist es, eine möglichst umfassende und gewässerverträgliche Freizeitnutzung mit den übrigen wasserwirtschaftlichen Aufgaben der Talsperren in Einklang zu bringen“, erläutert der Ruhrverband.

Was gilt es für Angler zu beachten?

Angelkarten sind als Tages-, Zweitages-, Wochen- oder Jahreskarten in den Touristinformationen im Verbandsgebiet, in Angelgeschäften sowie an ausgewählten Kiosken und Tankstellen rund um die Talsperren erhältlich. Die Adressen der Verkaufsstellen und Angeltipps finden Interessierte online unter www.ruhrverband.de/sport-freizeit/angeln. Alternativ können Angelkarten auch online unter https://shop.angeln-im-sauerland.de/ erworben werden.

Welche Regeln gelten außerhalb des Wassers?

Hier hat die Verhinderung von Waldbränden oberste Priorität. „Gerade an sonnigen Tagen bieten die Wälder rund um die Talsperren des Ruhrverbands Schatten. Die Wälder sind im Sommer aber auch einer extremen Waldbrandgefahr ausgesetzt. Deshalb ist es wichtig, dass Erholungssuchende das bestehende Grill- und Lagerfeuerverbot unbedingt beachten“, erklärt der Ruhrverband. Schon geringer Funkenflug könne auf trockenen Böden und ausgetrocknetem Holz verheerende Folgen haben. „Außerdem ist darauf zu achten, dass der Wald nicht durch brennende Gegenstände gefährdet wird“, so der Ruhrverband. Das Feuerverbot gelte insbesondere auch für die Uferbereiche und Uferstreifen der Talsperren. Wer hiergegen verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die auch mit „empfindlichen Geldbußen“ geahndet werden kann.

Wie sieht es mit der Müllentsorgung an den Talsperren aus?

Im Sommer ist das Müllproblem rund um die Talsperren laut Ruhrverband „besonders groß“. „Herumliegende Essensreste, Plastiktüten, Flaschen und Co. verschandeln nicht nur die Natur, sondern verschmutzen auch unsere Gewässer“, fordert der Ruhrverband alle Talsperrenbesucher auf, den produzierten Müll wieder mit nach Hause zu nehmen. Das Wegwerfen von Müll ist ebenfalls eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. „Generell sollten sich alle Besucher rücksichtsvoll verhalten und alles Mitgebrachte wieder mit nach Hause nehmen“, so der Ruhrverband.

Hier darf gebadet werden Offizielle Badestellen gibt es an diesen Seen in Südwestfalen: Glörtalsperre bei Schalksmühle, Möhnesee bei Soest, Alberssee bei Lippstadt, Listertalsperre zwischen Attendorn, Drolshagen und Meinerzhagen, Hennesee bei Meschede, Diemelsee bei Marsberg, Biggesee bei Olpe, Sorpesee zwischen Sundern und Balve und der Hillebachsee bei Winterberg. In all diesen Seen ist das Baden übrigens bedenkenlos möglich, den Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) mit erst jüngst wieder die Wasserqualität untersucht und mit „ausgezeichnet“ bewertet