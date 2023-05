Kirche hat großen Motorschaden: Tagesgeläut seit Tagen verstummt

Seit einigen Tagen ist das Tagesgeläut an der Dahler Kirche nicht mehr zu hören. © Christian Spies

Aus dem Dahler Kirchturm ertönt seit zehn Tagen nicht mehr das Tagesgeläut, nur noch der Stundenschlag der Glocke. Zur halben und vollen Stunde wird dazu ein Hebewerk ausgelöst, das mit einem Hammer von außen an den Glockenrand der Glocke drei schlägt.

Altena – Um 6 Uhr morgens, 12 Uhr zur Tagesmitte und um 18 Uhr abends würde dann die Gemeinde anschließend durch das Geläut eingeladen, gedanklich innezuhalten. „Das Geläut ist ein Ruf zum persönlichen Gebet, eine akustische Rettung aus der Alltagsroutine, in der Gott leicht in Vergessenheit geraten kann“, sagt Pfarrer Uwe Krause.

Doch dieses mehrminütige Geläut der Glocke zwei fällt momentan aus. „Nach der Erneuerung der Schwungräder und des Seilkettenzugs ist die Kette nunmehr zum zweiten Mal abgesprungen. Der Glockenmotor weist Risse an der Gehäusebefestigung auf“, sagt Krause.

Der Schaden am Motor sei dieses Mal so groß, dass dieser erneuert werden müsse. „Bleibt die Frage, ob der Defekt mit den Erneuerungsarbeiten in einem Zusammenhang steht. Da es auch Lieferprobleme bei diesen elektronisch geregelten Motoren gibt, hofft die Gemeinde auf eine zügige Instandsetzung“, so Krause.