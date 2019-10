Auf nasser Fahrbahn:  Vier Motorradfahrer stürzen - Zwei Verletzte

Altena - Sturz mit bösen Folgen: Eine Motorradfahrerin stürzt auf nasser Fahrbahn, drei weitere stürzen daraufhin beim Bremsen. Zwei Frauen werden verletzt.

Diesen Ausflug wird eine Gruppe von fünf Motorradfahrern so schnell nicht vergessen: Vier der fünf Fahrer stürzten, zwei Frauen werden verletzt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, waren die Fahrer am Sonntagmittag auf dem Brachtenbecker Weg in Altena bergab unterwegs .

Drei Fahrer stürzen beim Bremsen

Die Fahrbahn war feucht, eine 48-jährige Kradfahrerin aus Gevelsberg stürzte. Die drei nachfolgenden Fahrer, eine 56-Jährige aus Hattingen, eine 51-Jährige aus Wetter sowie ein 55-Jähriger aus Hattingen versuchten noch zu bremsen und stürzten dabei ebenfalls auf der nassen Straße bergab.

Bei dem Sturz wurden die 48-Jährige und die 56-Jährige leicht verletzt. der Schaden des Unfalls beläuft sich auf 6000 Euro.