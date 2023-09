Sponsorenlauf der Altenaer Schulen: Motivation wächst mit jeder Runde mehr

Von: Susanne Fischer-Bolz, Ina Hornemann

Auf dem Sportplatz am Lindscheid haben fast 60 Kinder des Grundschulstandorts Dahle alles gegeben, um einen Beitrag für Schul- und Freizeitsport in der Stadt Altena zu leisten. Nicht nur die Stadien brauchen Sanierung, auch die Sporthallen und vor allem das Frei- und Hallenbad. © Hornemann

In Dahle konnten die betreuenden Lehrerteams schon was erahnen: „Das wird ein teurer Tag“, schmunzelte das Kollegium beim Rundenzählen, denn an den Handgelenken der fast 60 Grundschüler sammelten sich immer mehr Gummibänder zur „Beweissicherung“ für die Sponsoren.

Altena/Nachrodt-Wiblingwerde – Die Kinder am Dahler Schulstandort waren unermüdlich und mussten ans Trinken und Pausieren erinnert werden.

Man hatte den Eindruck, dass mit jedem Bändchen mehr am Handgelenk noch mehr Motivation aufkam. Dass Mamas, Papas, Großeltern und Geschwister am Rande fleißig anfeuerten, trug natürlich zusätzlich zum Lauferfolg im Lindscheidstadion bei. Lumpen lassen wollten die sich natürlich nicht. 50 Cent pro gelaufene 200 Meter, manchmal auch ein Euro oder eine Pauschalspende wurden eingesetzt, damit die Kids ein ordentliches Sümmchen erlaufen konnten.

Anfeuern, Videos drehen, Erinnerungsfotos schießen... Die Eltern waren sichtlich stolz auf die tollen Leistungen der Kinder. Einige sind über sich hinaus gewachsen, um für den guten Zweck zu laufen.

Grundschüler läuft fast sieben Kilometer in 45 Minuten

Schwer beeindruckt zeigte sich am Breitenhagen Schulleiter Jörg Schlüter vom Engagement der Kinder – und auch der Sponsoren. Sagenhafte 6,7 Kilometer schaffte dort am Montag ein einziger Teilnehmer in grade mal 45 Minuten. Jörg Schlüter hatte Einsätze von bis zu zehn Euro für eine Einheit von 350 Metern verbucht. Die Stadtwerke hatten von vornherein 500 Euro in den Topf geworfen und einzelne Mitarbeiter noch Schüler privat unterstützt, um die Spendensumme hochzutreiben. „Auch Pauschalen wurden direkt ausgezahlt. Die Familien und Bekannten der Kinder waren nicht nur großzügig, sondern auch engagiert“, lobte Schlüter. Und anstatt im anschließenden Sportunterricht um ein Päuschen zu bitten, legten die fleißigen Läufer noch nach und genossen ein selbstgewünschtes Völkerballturnier.

Die Lehrkräfte unterstützen nicht nur beim Zählen, sondern erinnerten die Schüler auch ans Trinken und Pausieren. © Hornemann, Ina

„Zunächst hatte ich ein wenig Sorge, ob wir am Breitenhagen dieselbe Motivation würden erlangen können, wie an den anderen Grundschulstandorten. Wir können ja eine top-gepflegte Vereinsanlage nutzen. Aber die Kinder und ihre Familien sehen schon, dass am Pragpaul viel gemacht werden muss. Und sie wollen es auch nicht hinnehmen, dass über mehrere Jahre kein Schwimmtraining in Altena erfolgen kann“, brachte Schlüter auf den Punkt, was viele Mitwirkende bewegt.

Volle Konzentration! In Dahle wurde gemutmaßt, dass der Elan der Kinder teuer werden könnte für die Sponsoren. © Hornemann, Ina

In einer der sanierungsbedürftigsten Sportstätten, der Anlage am Pragpaul, liefen die Kinder vom Standort Altena am frühen Dienstagmorgen, als es noch kühler war. Und Schützenhilfe gab’s auch vom Nachrodter Standort der Lenneschule: „Ich bin selbst mein Sponsor“, lachte Lydia Klossek, Klassenlehrerin der 6c der Lenneschule, die es sich nicht nehmen ließ, mit ihren Schützlingen um die Wette zu laufen. Sie schaffte zwölf Runden im Wilhelm-Mestekämper Stadion in Nachrodt, musste sich aber „geschlagen“ geben. Loris war nämlich kaum zu stoppen und lief mit 23 Runden den Tagesrekord in Nachrodt, dicht gefolgt von Mehmet mit 19 Runden für den guten Zweck. Beide Jungs sind in der 6c und beide spielen Fußball. Da war das Rundenlaufen so gar kein Problem. Hoch motiviert waren tatsächlich alle 120 Jungen und Mädchen aus den fünften und sechsten Klassen, die für die Modernisierung der Altenaer Sportstätten die Sportschuhe schnürten.

Die Fünft- und Sechstklässler der Sekundarschule liefen am Dienstagvormittag im Wilhelm-Mestekämper-Stadion in Nachrodt: (von links) Loris (vorne rechts) und Mehmet (vorne links) aus der Klasse 6c schafften die meisten Runden, Loris gar 23, Mehmet 19. Nach jeder Runde bekamen die Schüler gelbe Bändchen fürs Handgelenk – hier Lehrerin Martina Wruck. Nach dem Lauf wurden die Bändchen gezählt: Wer hat wie viele Runden geschafft? © Fischer-Bolz

Spannende Frage: Wie viel Geld kommt zusammen?

Da die Jüngsten der Lenneschule am Standort Nachrodt unterrichtet werden, gingen sie natürlich dort an den Start. Und fast alle hatten im Vorfeld Sponsoren gefunden, die nun die Portemonnaies zücken müssen. Natürlich sind alle gespannt, wie viel Geld zusammen kommt. Geholfen haben die Lehrer Martina Wruck, Jennifer Cormann, Kerstin Wehner-Stracke und Jonas Kilb, die im Stadion die Kinder anfeuerten und bei jeder geschafften Rune gelbe Armbänder verteilten, die später von den Sporthelfern Nico, Alina, Marlon und Lea gezählt wurden.