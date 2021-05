Stadt sperrt Gehweg und Bushaltestelle

Sturm im Anmarsch

+ © Thomas Bender An der Rahmedestraße wurde am Dienstagmorgen der Gehweg gesperrt. © Thomas Bender

Vor zum Teil sogar schweren Sturmböen warnt der deutsche Wetterdienst. Stadt und MVG reagieren darauf mit der Sperrung eines Gehweges und der Verlegung einer Bushaltestelle.

Altena - Betroffen sind die Rahmedestraße und die Bushaltestelle Kronprinz. In diesem Bereich war vor gut einer Woche ein morscher Baum umgestürzt und auf ein fahrendes Auto gefallen. Schnell war klar, dass in dem Steilhang gegenüber des Netto-Marktes weitere, nicht mehr sichere Bäume stehen und dass dehalb hoher Handlungsbedarf besteht. Am Freitag und am Samstag würden die Bäume gefällt, berichteten Mitarbeiter des Ordnungsamtes vor Ort. Damit bis dahin nichts passiert, wurde der Gehweg durch Baken abgesperrt. Die Busse in Richtung Lüdenscheid halten bis auf weiteres vor dem Haus Rahmedestraße 50.