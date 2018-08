Altenas größter Arbeitgeber wird 175 Jahre alt

Altena - Man merkte Dr. Ralf Geruschkat, dem Hauptgeschäftsführer der SIHK, deutlich an, dass er an dem Termin gestern in Dahle seinen Spaß hatte: Die tolle mittelständische Struktur der südwestfälischen Industrie habe ihn vor zwei Jahren dazu bewogen, sich um den Posten zu bewerben – „und die Firma Möhling steht dafür prototypisch“.

Und das schon seit 175 Jahren: 1843 als Einmann-Kettenschmiede gegründet verwandelte sich das bis heute inhabergeführte Unternehmen (und zwar in der siebten Generation) im Laufe der Jahrzehnte zu Altenas größten Arbeitgeber. 420 Menschen arbeiten in den Werken in Dahle und an der Westiger Straße, weitere 280 in Tochterunternehmen in Slowenien, Thüringen und Sachsen. „Wir schaffen Verbindungen“ – so lautet das Firmenmotto. Das gelte nicht nur für die Produkte, sondern auch für Menschen, zu denen man sich ebenfalls stabile Verbindungen wünsche, sagte Geschäftsführerin Britta Hölper, als sie gestern Zulieferer und andere Geschäftsfreunde zur offiziellen Jubiläumsfeier begrüßte. Sie nannte ein Beispiel: Vor 75 Jahren gratulierten die Firmen Lüling und Brüninghaus zum 100-Jährigen, auch gestern waren sie vertreten, weil sie damals wie heute den Draht liefern, den Möhling weiterverarbeitet. Von „Vertrauen und Respekt getragen“ seien Verbindungen wie diese sagte Hölper und dankte für „die tägliche Realisierung nicht machbarer Liefertermine“ und dafür, dass Händedruck und mündliche Zusage noch etwas gelten. Draht aus Altena wird ganz schön viel gebraucht bei Möhling. Etwa drei Milliarden Teile verlassen jährlich die Werke.