Für insgesamt 270 000 Euro: Neuer Krankentransportwagen ist vollgepackt mit modernster Ausstattung

Die Rettungskräfte der Rettungswache Rosmart mit Wachenleiter Jens Koch (rechts) freuen sich über einen neuen Krankentransportwagen (KTW). Das Fahrzeug ist auf dem neuesten technologischen Stand und gewährleistet eine hohe Sicherheit für Patienten und Personal. © Jurek/Märkischer Kreis

Der Rettungswache Rosmart steht ab sofort ein neuer Krankentransportwagen (KTW) zur Verfügung. Das 190 PS starke Fahrzeug ersetzt das bisherige Bestandsfahrzeug.

Altena – „Eine optimale medizinische Versorgung der Bürger ist immens wichtig. Das moderne, medizinische Equipment sorgt dafür, dass die Versorgung der Patienten weiter optimiert wird. Eine sehr gute Ausstattung ist auch für unsere Einsatzkräfte von großer Bedeutung. Sie können so ihren Aufgaben bestmöglich nachkommen“, sagt Adrian Viteritti, Fachdienstleiter Rettungsdienst des Märkischen Kreises.

Regiebetriebsleiter Uwe Krischer übergab den Wagen im Beisein von Adrian Viteritti und dem zuständigen Verwaltungsmitarbeiter Ralf Bohnert an Jens Koch, Wachenleiter Rosmart. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 190 000 Euro. Dazu kommen noch weitere Kosten für die medizinisch-technische Ausstattung (rund 80 000 Euro), die grundsätzlich unabhängig vom Fahrzeug beschafft wird.

Der KTW ist mit einigen technischen Besonderheiten ausgestattet, die dem Rettungsdienstpersonal des Kreises im Einsatz die Arbeit erleichtern sollen. Mehr Komfort und einen Fortschritt beim Arbeitsschutz bietet die elektrohydraulische und rückenschonende Fahrtrage. Sie vereinfacht dem Rettungsdienst das Ein- und Ausladen der liegenden Patienten. Das Fahrzeug verfügt unter anderem über einen Kühlschrank für Medikamente, Trauma-Beleuchtung, eine Umfeld-Beleuchtung und ein Wärmefach für Infusionen. Zudem tragen eine optimierte Warn-Beklebung und eine zusätzliche Heckwarnmarkierung zur Sichtbarkeit der Rettungsfahrzeuge bei und erhöhen damit die Sicherheit auf den Einsatzwegen.

Der neue Krankentransportwagen ist auf Basis eines Mercedes-Sprinter von der Firma Hospimobil in Aurich zum KTW ausgebaut worden. Technische Merkmale sind ein zulässiges Gesamtgewicht von fünf Tonnen und ein 190 PS starker Motor. Das Fahrzeug ist mit einem Automatikgetriebe, Allrad, Luftfederung, Motorvorwärmung und -weiterlaufschaltung, Funk- und Navigationssystem mit Übermittlung des genauen Einsatzortes von der Kreisleitstelle, Unfalldatenspeicher, Klimaanlage und einer Sondersignalanlage ausgerüstet. Zur medizinisch-technischen Ausstattung zählen unter anderem ein Beatmungsgerät, ein Defibrillator und ein Kapnometer (Gerät zur Überwachung von beatmeten Patienten).

Hintergrund

Der Märkische Kreis ist Träger des Rettungsdienstes für das gesamte Kreisgebiet und gleichzeitig Träger der Rettungswachen in Balve, Halver, Meinerzhagen, Zentralstandort Rosmart und Werdohl sowie von zwei Rettungsaußenstellen (Herscheid und Kierspe). Darüber hinaus ist er Träger der Rettungswache Altena. Die Rettungswache in Rosmart, in unmittelbarer Nähe des Brandschutz- und Rettungsdienstzentrums, hatte zum 1. Oktober 2020 den Betrieb aufgenommen. Hier arbeiten 17 Rettungskräfte des Regiebetriebs Rettungsdienst des Kreises. Auf 600 Quadratmetern Nutzfläche bietet die Rettungswache Platz für drei Fahrzeuge. Hinzu kommen Reservefahrzeuge des Rettungsdienstes MK (KTW und Notarzteinsatzfahrzeug).