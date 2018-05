Erster Bauabschnitt der Burg Holtzbrinck bald beendet

Modernisierung

So soll der neue, zusätzliche Zugang zur Burg Holtzbrinck einmal aussehen.

Altena - Drei Tage lang lief in der vergangenen Woche der Betrieb in der Burg Holtzbrinck mit leichten Einschränkungen, am Freitag musste dann ausgesetzt werden. Grund waren Arbeiten am Hauptsicherungskasten des elektrischen Systems; die Schaltkreise mussten dann auch getestet werden.