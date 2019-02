Mitten in Altena: Räuber-Duo klaut die Sportschuhe eines 29-Jährigen

Altena - Und plötzlich stand er auf Socken da... Einem 29-jährigen Mann wurden am frühen Freitagabend mitten in Altena tatsächlich von zwei Räubern die Sportschuhe geklaut. Obendrein wurde er körperlich angegriffen. Der ganze skurrile Fall hier!

Es passierte am Freitagabend gegen 17.45 Uhr auf der Iserlohner Straße - konkret in der der schmalen Gasse in Richtung der Fußgängerbrücke unweit des Busbahnhofs am Markaner in Altena.

Hier kamen einem 29-jährigen Mann zwei Männer entgegen. "Sie bedrängten ihn unter Androhung von Schlägen, seine schwarzen Adidas-Schuhe auszuziehen. Das Opfer zog seine Schuhe aus und überreichte sie. Trotzdem bekam er eine Ohrfeige", so die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis.

Das Opfer habe nur einen der Täter beschreiben können - und zwar so:

1,75 bis 1,80 Meter groß

ca. 30 Jahre alt

Bart

rasierte Haare

rote Jacke

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Altena unter der Telefonnummer 02352/9199-0 entgegen. - eB