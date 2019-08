Mittelaltermarkt: Angebote für Kinder kommen gut an - hier sind die Fotos

Altena - Nach einem eher verhaltenen Start nahm der Zulauf zum Mittelaltermarkt in Altena im Laufe des Samstagnachmittags deutlich Fahrt auf.

Gegen 16 Uhr waren im Innenstadtbereich fast alle Parkplätze belegt, Autofahrer wurden zu den Firmen in der Nette geleitet, die Parkraum zur Verfügung gestellt hatten. Von dort fuhr sie ein Shuttle zurück nach Altena.

Vor den Eingängen zur "Festmeile" an der Lenneuferstraße und am Burgaufzug bildeten sich teils recht lange Warteschlangen. Wer es dann endlich auf den Markt geschafft hatte, musste feststellen, dass es zwischen den einzelnen Ständen zum Teil deutliche Lücken gab, was der Freude aber keinen Abbruch tat.

Sehr positiv bewerteten die vielen Familien, die zu der Veranstaltung gekommen waren, die vielen Mitmachangebote für Kinder. Die konnten sich im Töpfern oder Drechseln üben, Holzschilde bemalen oder Riesenseifenblasen produzieren.

Auf verschiedenen Bühnen auf der Burg und an der Lenne spielten Bands, traten Gaukler auf, verblüfften Artisten. Highlight waren auch die Ritterspiele mit den Stunt-Reitern.

Der Mittelaltermarkt dauert am Samstag bis Mitternacht, am Sonntag geht es ab 11 Uhr weiter.

Und hier die Fotos vom Auftakt am Freitag: