Mittelalterfest: Bestes Kostüm gesucht

In historischen Gewändern präsentieren sich (vorne v.l.) Corina Turner, Gundula Flusche und Nathalie Weigelt in Anlehnung an den Wettbewerb mit (hinten v.l.) Detlef Krüger (Tourismus MK), Wolfgang Noack (Kulturring) und Holger Wolf (Sparkasse).

Altena – Das ist neu beim Mittelaltermarkt: Es gibt einen Kostüm-Wettbewerb. Wer gewinnt, entscheidet das Publikum.

Mit einem Kostümwettbewerb soll das Programm des Mittelaltermarktes am ersten August-Wochenende aufgewertet werden. Gefragt sind insbesondere selbst geschneiderte oder gestaltete Gewandungen.

Wer mitmachen möchte, kann sich in mittelalterlichem Gewand am Marktsonntag, 4. August, ab 14 Uhr an der Musikbühne am Küstersort melden. Es gibt drei Preise zu gewinnen. Über die Platzierungen entscheidet übrigens das Publikum – mit Dauer und Lautstärke des Applauses. Die Moderation übernimmt ein Gewandmeister, erzählt Wolfgang Noack vom Kulturring.

Kartenvorverkauf startet

Zudem startet der Vorverkauf der Tickets in der Burgstadt. Karten gibt es ab sofort in der Tabakbörse Schlippe, bei Juwelier Betzler und im Burgaufzug. Online sind die Tickets schon länger verfügbar. „Es sind schon mehr Karten verkauft worden als im vergangenen Jahr um diese Zeit“, erzählt Corina Turner.

Helfer gesucht

Was noch fehlt, sind sechs oder sieben Helfer für die Abendschichten an der Kasse. Wer helfen möchte, wendet sich an Nathalie Weigelt unter Tel. 0 23 52/3 37 09 44 oder per E-Mail an tourismus@altena.de.

