Mit Ouzo und Überraschung: So feiert Altena Muttertag

Familientag in vielen Kulturen

+ © Robert Michael/dpa Am Sonntag ist Muttertag - und der wird in vielen Kulturen gefeiert. © Robert Michael/dpa

Der Muttertag ist kein deutsches Phänomen. Er wird in vielen Kulturen gefeiert. Mit ähnlichen Bräuchen, aber dem einen oder anderen feinen Unterschied.

Altena – Aus Sicht der christlichen Kirchen ist der Muttertag in seiner heutigen Form kein Feiertag, allerdings kommt ihm als Familientag – an dem die Mütter im Mittelpunkt stehen – durchaus eine Bedeutung zu. Ähnlich ist es auch in anderen Religionen und Kulturen. Nilüfer Seker, Türkin und Inhaberin des Cafés Nostalgie in der Altenaer Innenstadt, erzählt, dass der Muttertag in ihrer Familie eine Bedeutung hat.

+ Nilüfer Seker vor ihrem Café Nostalgie. © Fischer-Bolz

„Meine Kinder haben für mich bestimmt etwas Schönes vorbereitet“, freut sie sich bereits. Der Muttertag wird in der Familie Seker zwar gerne gefeiert, sei aber keine riesige Sache. „Für mich ist eigentlich jeden Tag Muttertag“, meint Nilüfer. Mutter sei sie schließlich jeden Tag im Jahr.



Corona: Muttertag am Telefon mit der Mama

Den Ehrentag hält sie aber dennoch für einen schönen Anlass, um Dankbarkeit und Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen und den Müttern eine Freude zu machen. An ihre eigene Mutter werde sie natürlich auch denken: „Normalerweise würde ich sie besuchen, aber im Moment ist sie in der Türkei. Deshalb werden wir dieses Jahr nur telefonieren.“



+ Pashalis Tolidis stammt aus Griechenland. Der Restaurant-Betreiber vom El Greco in Altena genießt den Sonntag mit der Familie © Johannes Bonnekoh

Pashalis Tolidis, Grieche und Inhaber des Restaurants El Greco, berichtet, dass auch in seiner Familie der Muttertag „ganz normal“ begangen wird. „Es gibt Blumen, Kaffee und Kuchen“, sagt er, „manchmal diskutiert man auch und verträgt sich danach wieder.“



„Ein bisschen mehr Ouzo vielleicht“

Für die Mütter sei es ein schöner Tag, meint Tolidis. In seiner Familie verbringe man am Muttertag gemeinsame Zeit in guter Stimmung und mit viel Freude über ein paar kleine Überraschungen. „Es ist ein Tag, um sich in der Familie lieb zu haben“, sagt der Grieche, meint aber, dass Meinungsverschiedenheiten auch an diesem Tag thematisiert werden dürfen – sollten sie denn auftreten. In Griechenland feiere man den Tag genauso wie in Deutschland, da es kein altes, traditionelles Fest sei. „Nur mit ein bisschen mehr Ouzo vielleicht“, scherzt Tolidis.