Namensgeber kommt in Isetta vorgefahren: Neue Veranstaltungsreihe eröffnet

Von: Jona Wiechowski

Teilen

Wissenschaftler Anno Tuck ist Namensgeber der neuen Veranstaltungsreihe. © Wiechowski, Jona

Mit zum Start relativ wenigen Gästen, dafür aber mit Sonnenschein ist am Freitagabend die Veranstaltungsreihe „Anno Tuck – und die flotten 50er“ auf Burg Altena eröffnet worden. Nicht fehlen durfte da natürlich Wissenschaftler und Namensgeber Anno Tuck höchstpersönlich.

Altena - Und der wurde stilecht in einer BMW Isetta vor die Bühne gebracht. Hier hatten Kreisdirektorin Barbara Dienstel-Kümper und Bürgermeister Uwe Kober zusammen mit Moderator „Hepcat-Carsten“ einige Anekdoten aus den 50er Jahren erzählt, um die es bis nächstes Wochenende gehen wird.

Geplant sind in den nächsten Tagen Vorträge, Lesungen, Musik und weitere Aktionen. Als nächstes wird es am Samstag, 5. August, von 13 bis 22 Uhr rundgehen auf Burg Altena, am Sonntag, 6. August, dann von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der Burgaufzug ist zwar weiterhin nicht nutzbar, dafür pendelt der Bürgerbus vom Besucher-Parkplatz Langer Kamp bis an die Burg, sodass niemand bis zum Altenaer Wahrzeichen laufen muss. Weitere Informationen zum Programm bis zum 13. August gibt es online unter www.anno-tuck.de.

Anno Tuck: Das Wochenendprogramm in der Übersicht Freitag, 4. August, 18 Uhr bis 22 Uhr, Eröffnung auf der Burg Altena: „Kurt Kortenkamp´s kuriose Kommerz-Kampagne – mit Ilse Berg und der Isetta“, Safe, Sane & Single – musikalische Perlen mit geschmalzter Locke Samstag, 5. August, 13 Uhr bis 22 Uhr, Burg Altena: Sauresani Zirkus-Schule, Kurt Kortenkamp´s kuriose Kommerz-Kampagne – mit Ilse Berg und der Isetta, Rock´n Roll-Abteilung des TSC Eintracht Dortmund „The Ballroom Rockets“ – Authentischer Rock’n’Roll, Rockabilly und Rhythm and Blues, „The Class of ´58“ – Doowop, Jive, Rhythm & Blues, Boogie Woogie und Rockabilly aus Wales/GB Sonntag, 6. August, 11 Uhr bis 18 Uhr, Burg Altena: Sauresani Zirkus-Schule, Rock´n Roll-Abteilung des TSC Eintracht Dortmund, Orchester Wolfgang Menzel – eine Bigband goes Fifties, Mr. Rock´n Roll – ein Tribut an die unsterblichen Stars der Zeit: Buddy Holly, Bill Haley, Elvis Presley, The Everly Brothers, Chuck Berry, Fats Domino