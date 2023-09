Mit dem BVB-Mannschaftsbus durch Altena

Besonderes Erlebnis für BGA-Schüler

+ © BGA Mit dem Mannschaftsbus von Borussia Dortmund ging es für einige Oberstufenschüler des Burggymnasiums nach Iserlohn zur University of Europe for Applied Sciences. Dort durften sich die BGA-Schüler auch mal mit Puck und Eishockeyschläger versuchen. © BGA

Viele Altenaer dürften am Freitag verwundert geschaut haben, als plötzlich der Mannschaftsbus von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund durch die Burgstadt fuhr.

Altena – Hinter den getönten Scheiben saßen aber nicht die schwarz-gelben Kicker aus dem Ruhrgebiet, sondern Schüler des Burggymnasiums (BGA).

Für Schüler der Stufen Q1 und Q2 ging es um Studien- und Berufswahlorientierung. Auf freiwilliger Basis konnten sie an einer Veranstaltung der University of Europe for Applied Sciences in Iserlohn teilnehmen. Weil an dieser Aktion auch der Eishockeyclub Iserlohn Roosters und eben der BVB teilnahmen, wurden die Schüler in Altena mit dem Mannschaftsbus abgeholt und nach Iserlohn gefahren.

Viele grüßende Autofahrer

„Die Fahrt durch Altena und Nachrodt wurde häufig von grüßenden Autofahrern und neben dem Bus laufenden Kindern begleitet, die dachten, dass gerade die Profis dem Märkischen Kreis einen Besuch abstatten würden“, erzählt BGA-Schulleiter Dennis Knebel.

An der University of Europe ging es für die Gruppe aus der Burgstadt ins Audimax, wo sich Vertreter und Trainer der Young Roosters Iserlohn, also dem Nachwuchs des Vereins, und des BVB präsentierten.

Sportliche Angebote zum Ausprobieren

Angeleitet durch die Trainer durften die BGA-Schüler verschiedene sportliche Angebote ausprobieren. Axel Müffeler, Development-Coach der Roosters, und Markus Pasdzior, Trainer der BVB-Evonik-Fußballakademie, standen für viele Fragen und Trainingsmomente zur Verfügung und erzählten von den faszinierendsten Momenten ihres Trainerdaseins.

Auch Professoren der Universität waren dabei, beantworteten Fragen oder führten Studienberatungen durch. Auch mit Studenten konnten sich die Altenaer austauschen. Schließlich bekamen die BGAler noch eine Campus-Führung und der Nachmittag endete mit einer Einladung zu einem Imbiss.

Live beim Testspiel der Roosters dabei

Anschließend holte der BVB-Bus die Q1-Schüler wieder ab und brachte sie zurück nach Altena. Die Q2-Schüler blieben gleich in Iserlohn, sie hatten von Müffeler Tickets für das erste Testspiel der Roosters in dieser Saison geschenkt bekommen. Das DEL-Team traf auf die Düsseldorfer EG und feierte einen 3:0-Erfolg.