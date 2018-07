Altena - „Miet doch mal ‘ne Turnhalle!“, empfiehlt die TSE-Vorsitzende Rita Hosse jedem, der einen geräumigen Ort zum Feiern von Kindergeburtstagen oder ähnlichen Veranstaltungen sucht. Seitdem die Turnerschaft Evingsen feste Mieterin der Evingser Sportstätte ist, kann sie freie Hallenkapazitäten an Interessenten weitergeben. „Und bis auf die Tischtennisplatten kann auch jedes Sportgerät genutzt werden“, ergänzt Rita Hosse.

Eltern stellen sich die Frage regelmäßig, wenn der Nachwuchs Geburtstag hat: Wie lassen sich viele Kinder bespaßen, ohne dass die Einrichtung zu Bruch geht? „Bei uns!“, ruft Rita Hosse und dreht den Schlüssel zur Turnhalle um. Großzügiger Schwingboden, Basketballkörbe, Fußballtore, Matten in allen Größen, Bälle, Ringe und noch viel mehr steht dort und in den Geräteräumen zur Verfügung.

Freie Kapazitäten

Am Wochenende gibt es noch freie Hallenzeiten, die genutzt werden können für private Veranstaltungen. „Man kann im Flur sogar ein Büffet aufbauen“, zeigt Rita Hosse die Möglichkeiten auf, die sich in der Halle ergeben. Die Musikanlage ist vorhanden und kann genutzt werden. Auch Freundeskreise oder andere Vereine sind willkommen, sich in der Turnhalle einzumieten. TSE-Mitglieder zahlen zwölf Euro die Stunde, auswärtige bekommen sie für 14 Euro. Mitgenutzt werden können die Umkleidekabinen und Duschräume.

Profi-Reinigung

Alles wird wöchentlich professionell gereinigt. Rita Hosse bietet die Sportstätte an, weil sie möglichst ausgelastet sein soll. „Im Sommer, wo die Leichtathleten auf den Sportplatz gehen, steht sie manchmal ungenutzt leer, was schade ist. Wir haben uns als Turnverein nicht für für den Erhalt stark gemacht, damit wir hier Sport treiben können, sondern ein Stück Struktur fürs Dorf erhalten bleibt“, ergänzt Rita Hosse. Interessenten für die Sporthallen-Anmietung können sich mit ihr in Verbindung setzen: Telefon: 02352/ 2 43 14.