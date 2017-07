Michael Ociebka krönt sich zum neuen Schützenkönig von Dahle

Altena - Um 15.25 Uhr hatten die Dahler Schützen am Samstag mit Michael Ociebka einen neuen König. Nach dem 168. Schuss und einem zähen, von Regenschauern begleiteten, Königsschießen hatte sich der neue Regent gegen seine drei Mitbewerber Joel Goseberg, Olaf Wendris und Manuel Bussmann durchgesetzt.

Zuvor waren bereits 742 Schuss nötig, um die Insignien zu verteilen. Den Anfang machte Marcus Benner, der sich mit dem 41. Schuss um 11.11 Uhr die Krone sicherte.

Als nächstes war der Apfel an der Reihe: Er ging mit dem 134. Treffer um 11.34 Uhr an Maik Schuckardt. Was das Zepter angeht, erwies sich Niko Tönnesmann als der treffsicherste Schütze. Nach dem 272. Schuss fiel um 12.11 Uhr auch diese Insignie.

Blieben noch die beiden Flügelteile. Während Lukas Schümann um 13.05 Uhr mit der 528. Kugel den linken Flügel aus der Verankerung schoss, war es Walter Droste, der um 13.54 Uhr mit der 742. Patrone erfolgreich auf den rechten Flügel anlegte und damit das Insignien-Schießen beendete.