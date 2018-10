Evingser Kanäle auf dem Prüfstand

Altena - Pascal Frevert und Dennis Sandmann, Mitarbeiter der Firma Canal Control, Bad Oeynhausen, überprüfen zurzeit in Evingsen die Kanäle. Im Einsatz ist dabei modernste Technik, im Fachjargon als Kugelbildscanner bezeichnet.

Mehr als 35 000 Euro lässt sich das Abwasserwerk diese Untersuchung über mehr als 14 Kilometer Kanalnetz kosten. „Das ist verpflichtend und vom Gesetzgeber vorgeschrieben“, erläutert Diplom-Ingenieur Jörg Michutta vom Abwasserwerk. Durchgeführt werden müssen solche Checks „mindestens im Zeitraum von 15 Jahren.“ Altena gehe in Sachen Kanalsanierung und -untersuchung sehr akribisch vor. „Wir schauen uns alle Ortsteile an und natürlich die zentrale Stadt. So ist immer irgendwo ein Wagen unterwegs“, sagt Michutta.