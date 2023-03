Mehr Parkplätze am Bahnhof

Von: Volker Heyn

Der Verkaufsraum der Aral-Tankstelle im Bildhintergrund wird umgebaut, die Haufen im Bildvordergrund gehören zu einer Baustelle des Bahnhofs-Eigentümers Andreas Opitz, der Stellplätze für die Polizei als Mieter und für die Mitarbeiter der Provinzial-Geschäftsstelle errichten lässt. © Heyn

Rund um den Altenaer Bahnhof verändert sich das Umfeld gerade ins Positive, der Bochumer Mineralölkonzern Aral und der Bahnhofsbesitzer Opitz investieren in unmittelbarer Nachbarschaft.

Altena – Andreas Opitz und weitere Privatleute sind Eigner des Bahnhofsgebäudes und des gesamten ehemaligen Bahngeländes rundherum. Selbst die Flächen unmittelbar neben dem Zugang zur Unterführung der Bahn sind schon seit langer Zeit in privater Hand. Zwischen der Aral-Tankstelle und dem Vorplatz zum Bahnhof war bislang eine unansehnliche Brachfläche. Hier werden jetzt zwei Parkplatzanlagen geschaffen: Eine für die Polizei, eine weitere für Mitarbeiter der Provinzial-Geschäftsstelle, die Opitz mit Partnern im Bahnhofsgebäude betreibt.

Während die Fertigstellung der Polizeiwache im Bahnhofsgebäude weiterhin auf sich warten lässt, ist die Parkplatzanlage mitsamt Fahrradunterstand und Umzäunung bereits fertig. Bis die Polizei einzieht, parken solange die Mitarbeiter auf der Anlage.

In diesem eingezäunten Bereich in Richtung Bahnhofsgebäude entstehen Stellplätze und ein Fahrrad-Unterstand für die zukünftige Polizeistation. In diesem eingezäunten Bereich in Richtung Bahnhofsgebäude entstehen Stellplätze und ein Fahrrad-Unterstand für die zukünftige Polizeistation. © Heyn

In der direkten Nachbarschaft wird seit dem 20. Februar der Verkaufsraum der Aral-Tankstelle in einen Mini-Supermarkt umgebaut. Pächter Marco Tröger durfte der Presse gegenüber nicht mitteilen, was in seiner Tankstelle geschieht. Auf schriftliche Nachfrage bei der Aral-AG in Bochum hieß es zu Beginn der neuen Woche, dass die Tankstelle einen „Rewe To Go-Shop“ erhalte, der Projektplan sehe eine Eröffnung am 16. März vor. Ob es bei dem Datum bleibt, könne man nicht genau sagen.

Dieser kleine Vorplatz im Eingangsbereich des Bahnhofs gehört auch Andreas Opitz, dort soll weiterhin ein Halten für Bahnkunden möglich sein. © Heyn

Aral-Sprecher Oestreich schrieb: Seit 2016 wurde das Shopkonzept an inzwischen rund 830 Aral-Standorten eingeführt. Rewe To Go stehe für frische Lebensmittel sowie kalte und warme Speisen. Auch die Klassiker der Unterwegsversorgung wie Snacks und Getränke seien ebenso vertreten wie das bewährte Tankstellensortiment mit Tabakwaren, Zeitungen und Zeitschriften sowie Pflegeprodukten für Fahrzeuge oder Motorenöl.

Der Tankbetrieb wird derzeit nur zu bestimmten Zeiten über den Nachtschalter abgewickelt.