Mehr als 100 Bürger beschweren sich beim Bürgermeister über Berg-Bauruine

Bürgermeister lädt Stiftungsvorstand ein:

+ © Bonnekoh Die Bauruine Wohnen am Bungern im Herzen der Stadt soll saniert werden. Ein Abriss ist nicht geplant. © Bonnekoh

Altena - Für Bürgermeister Dr. Andreas Hollstein ist die Bauruine der Fritz-Berg-Stiftung am Bungern aktuell „ein verkorkster Bau.“ Das sagte er am Montagabend, 14. Mai, vor dem Rat. Er bedauere es persönlich, dass damit der Name von Fritz Berg, der viel für Altena getan habe, öffentlich in Misskredit gebracht würde. Er berichtete von „wohl mehr als 100 Bürgereingaben, die mich in dieser Angelegenheit erreicht haben. Ich kann wirklich jeden verstehen, der sich über die momentane Situation ärgert“, fügte er an.