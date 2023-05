Kondome und Schwangerschaftstests: Burgautomaten eröffnen mit großem Angebot

Auch amerikanische Snacks

+ © WIECHOWSKI Patrick Hochstein, Tim Rothe und Christopher Eilbrecht von den Burgautomaten (2., 3. und 4. v. li.) nahmen Glückwünsche und Blumenstrauß von Wirtschaftsförderer Kai Klotz (li.) sowie Kai Finkernagel und Tobias Reuse-Klupsch vom Stadtmarketing-Verein und Sabine San Jose von der Stadtverwaltung entgegen. © WIECHOWSKI

24 Stunden, sieben Tage die Woche sollen sie nutzbar sein, die Burgautomaten, die sich im ehemaligen Tipster-Lokal an der Bachstraße direkt am Markaner befinden. Auf die Beine stellen das Konzept Tim Rothe, Patrick Hochstein und Christopher Eilbrecht, die am Freitag mit den letzten Arbeiten beschäftigt waren.

Altena – „Wir hatten die Idee seit einem Dreiviertel-Jahr. Dann haben wir das freie Ladenlokal gesehen und uns gedacht, dass wir es versuchen“, sagt Patrick Hochstein.

Zwei Automaten stehen in dem Lokal mit insgesamt 118 Fächern für verschiedene Waren. Angeboten werden da rund um die Uhr Snacks wie die üblichen Schokoriegel und Getränke wie Cola und Wasser. Dazu gibt es aber auch Getränke und Leckereien aus den Vereinigten Staaten. Neben Lebensmitteln unter anderem im Angebot: Kondome und Schwangerschaftstests.

Am Freitag liefen noch die letzten Arbeiten. Die Automaten wurden zum Beispiel noch gefüllt. Ziel: Zum Wochenende sollte das Angebot eröffnet sein – passend auch zu Mai-Markt, der bekanntlich am Sonntag stattfindet.

Kaffee-Automat ist auf jeden Fall noch geplant.

Kommen soll in Kürze auf jeden Fall noch ein Kaffeeautomat, wie das Trio berichtete, das jetzt erstmal sehen will, wie es läuft und das Angebot dann vielleicht noch entsprechend erweitern möchte. Das momentan noch mit Zeitungen verdeckte Schaufenster soll noch mit einer Folie versehen werden, die auf die Burgautomaten hinweist, die ohne Personal auskommen, dafür aber natürlich videoüberwacht sind.

Glückwünsche vom Stadtmarketingverein, Stadtverwaltung und Wirtschaftsförderung

Zum bevorstehenden Start gab es am Freitag Glückwünsche von Kai Finkernagel und Tobias Reuse-Klupsch vom Stadtmarketingverein, von Sabine San Jose von der Stadtverwaltung sowie auch vom neuen Wirtschaftsförderer Kai Klotz.