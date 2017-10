„Erziehung ist Drecksarbeit!“

+ © Hornemann Wilfried Brünings Vortrag war informativ und unterhaltsam. © Hornemann

Altena - Medienpädagoge Wilfried Brüning weiß: Gegen die Dopaminausschüttung, die Videospiele bei Kindern auslösen, kommt kein Wort der Mutter an. Dem täglichen Dilemma im Kinderzimmer könnten Eltern nur durch konsequente Einschränkung der Bildschirmmedienzeit entgegenwirken. „Wenn sie die Spielekonsole für Weihnachten schon gekauft haben, schmeißen Sie sie am besten auf die Straße und fahren drüber“, riet der berühmte Autor und Filmemacher am Donnerstag in der Burg Holtzbrinck.