Schützenfest: Marschordnung steht fest

Von: Ilka Kremer

Timo Finkernagel stellte sich während der Vorstandssitzung als neuer Zugführer Fahne vor. © Kremer, Ilka

Mit Spannung erwartet waren die Auslosungen für das Schützenfest im Juni. Wer sitzt wo im Zelt? Wie ist die Schießfolge, wie ist die Marschordnung? All das steht jetzt fest.

Altena – „Schön heimelig hier, aber für einen Hauptmann zu duster“, stellte Klaus Hesse am Freitagabend bei der Vorstandssitzung der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft fest. Die fand nämlich mit 75 Gästen im Festsaal des Restaurants auf Burg Altena statt und dort ist die Beleuchtung eher schummrig, weil auf Gemütlichkeit ausgelegt. Damit der Hauptmann seine Notizen besser lesen konnte, gab es kurzerhand einige batteriebetriebene Kerzen. Die wichtigsten Punkte auf der Tagesordnung waren die Auslosungen für das Schützenfest vom 8. bis 11. Juni. Die Spannung im Saal war groß, als die Zahlen für die Schießfolge gezogen wurden. Den Auftakt machte Bürgermeister Uwe Kober in Vertretung für Jan Radix , Zug 3 der Kompanie Kelleramt. „Oh je, die 18“, war die Begeisterung für dieses Los nicht so groß, bedeutet es doch, dass die betroffenen Schützen am Morgen des 9. Juni lange auf ihren Schuss auf den Adler warten müssen.

Dafür war die Freude umso größer, als Uwe Kober und Martin Schröder als Kompanieführer der zwei kleinsten Kompanien, Kelleramt und Nette, gemeinsam ihr Los für die Sitzordnung im Zelt zogen. „Vorne rechts!“, verkündeten sie unter frenetischem Applaus ihrer Mannen. Vorne rechts, das bedeutet am Anfang vom Zelt, direkt an der Terrasse und an der Schirmbar. „Besser geht’s nicht“, so Schröder. Vorne links hat die Kompanie Mühlendorf gezogen, hinten links sitzt im Zelt die Freiheit und hinten rechts die Kompanie Rahmede.

Auch Dennis Kranz (l.) und Jens Anlauf freuten sich, einen schönen, gemeinsamen Abend zu verbringen. © Kremer, Ilka

Die Schießstandkommission leitet bei diesem Schützenfest Axel Rulf, unterstützt wird er von Thomas Basekow, Philipp Padberg und Christian Wirthsmann. Hauptmann Hesse bedankte sich für das Engagement der vorherigen und der neuen Schießstandkommission: „Diese Aufgabe ist sehr hoch einzuschätzen, denn ihr müsst den ganzen Freitag für einen ordentlichen Ablauf sorgen.“ Zudem helfen folgende Schützen im und um den Schießstand an der Werdohler Straße herum: Lars Naber, Michael Funnemann, Jens Koch, Christian Mühling-Hübenthal, Christian Wirthsmann, Bernd Fischer sowie der Adlerbauer Björn Boshe-Plois.

Die ehrenvolle Aufgabe, die Königskrone zu binden, zog Alexander Grass als Kompanieführer Freiheit an Land. Und das Kelleramt freut sich auf das Binden der Königinnenkrone. In der Freiheit ist das Kränzebinden bereits erfolgreich angelaufen, die Kompanie Nette startet am kommenden Samstag und die Kompanien Kelleramt, Mühlendorf und Rahmede beginnen am 18. März mit dem geselligen Brauch.

Schriftführer Frank Henkel (l.) und Zugführer Stefan Otlinghaus bei der Ziehung der Schießfolge für Zug 4 der Kompanie Freiheit. © kremer

Weiteres Highlight des Abends war die Auslosung der Marschordnung. Am Donnerstag führt die Kompanie Mühlendorf den Marsch durch die Innenstadt an, gefolgt von den Kompanien Rahmede, Nette, Freiheit und Kelleramt. Am Freitag ist an erster Stelle das Kelleramt, vor der Freiheit, Rahmede, Nette und das Mühlendorf. Am Samstag bildet die Spitze die Kompanie Freiheit, es folgen Nette, Mühlendorf, Kelleramt und Rahmede. Fest steht leider noch nicht, ob die Gesellschaft ausreichend Spielmannszüge für das Schützenfest gewinnen kann. Das Problem: Während der Corona-Pandemie haben sich viele Musikvereine aufgelöst. Adjutant Jörg Nielsen hat 128 Anfragen gestellt. „Noch haben wir nicht genug Zusagen, aber wir arbeiten dran“, sagte er. Ansonsten laufe alles nach Plan. Mit Jubel bedacht: „Der Grillschinkenwagen ist bestellt und bestätigt. Er trägt den Namen ‚Zur wilden Sau’.“