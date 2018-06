Panne bei Straßen.NRW

Die Baustelle links rückt bald in jenen Bereich vor, in dem am Mittwoch neue Markierungen aufgebracht wurden.

In Dahle wurden Markierungen auf eine Fahrbahn aufgetragen, die nach den Ferien erneuert wird. Straßen.NRW entschuldigt sich.

Eberhard Zimmerschied von Straßen.NRW redet nicht um den heißen Brei herum: „Das hätte natürlich nicht passieren dürfen“, sagt er. Zimmerschied meint eine Aktion, die am Mittwoch in Dahle für ungläubiges Staunen sorgte: Eine Fachfirma rückte an und brachte an der Ortsdurchfahrt neue Fahrbahnmarkierungen auf, und zwar zwischen dem Dorfplatz und der Einmündung der Kämpenstraße.

Das ist genau der Abschnitt, mit dessen Ausbau nach den Sommerferien begonnen werden soll. Das sei ganz klar eine Panne, sagte Zimmerschied gestern auf Anfrage. „Wir können uns dafür nur entschuldigen“. Allerdings gibt es auch eine Erklärung: Die Firma, die am Mittwoch in Dahle tätig war, bekam schon im vergangenen Jahr den Auftrag, an einer ganzen Reihe von Straßen die Markierungen auszubessern. Unter anderem wegen der schlechten Witterung habe sie einen beachtlichen Teil des Auftrags nicht abarbeiten können.

„Wir haben sie deshalb immer wieder in Verzug gesetzt“, berichtet Zimmerschied. Dabei sei dann schlicht übersehen worden, dass in dem Auftrag auch die Altenaer Straße enthalten war, deren Ausbau unmittelbar bevorsteht. „Wir können uns dafür nur entschuldigen“, sagt der Abteilungsleiter Betrieb und Verkehr in der Südwestfalen-Niederlassung von Straßen NRW.

Es gibt aber auch gute Nachrichten von den Dahler Straßen: Eine Kanalbaumaßnahme an der Hochstraße ist abgeschlossen. „Die Firma Krutmann und das Abwasserwerk der Stadt Altena haben die Bauarbeiten sehr gut und schneller als geplant über die Bühne gebracht“, lobt Ortsvorsteher Helmar Roder. Auch die Verlegung der MVG- Haltestellen ist nach seinen Angaben bereits zurückgenommen worden. Somit kann das Dahler Dorf, bis auf ein kleines Teilstück der Neuenrader Straße wieder frei befahren werden. Roder: „Das freut nicht nur mich als Ortsvorsteher, sondern auch alle Einzelhändler, Unternehmer und Bürger des Dorfes“.