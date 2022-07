Marionettenzirkus zu Gast auf Burg Altena

Von: Markus Wilczek

Detlef Kaminsky ist mit seinem Marionettenzirkus Fundus am 31. Juli zu Gast auf der Burg Altena. © Fundus

Besucher der Burg Altena dürfen sich am Sonntag, 31. Juli, auf einen Marionettenzirkus voller Tricks und Überraschungen freuen. An diesem Tag ist der Marionettenzirkus Fundus aus Dresden auf der Natursteinbühne auf dem Burghof zu sehen.

Die Vorführungen starten immer zur vollen Stunde um 12, 13, 14, 15 und 16 Uhr. Sie dauern jeweils eine halbe Stunde. Der Eintritt ist frei.

Fundus zeigt das alte sächsische Handwerk, so wie es die Marionettenspieler in Sachsen es seit dem Ende des 18. Jahrhunderts entwickelten und vorführten, mit Varietémarionetten und Tricks. „Zu erleben sind die Artistin Miss Francchelli in luftiger Höhe, der Rollschuhartist mit Pirouetten, der tanzende Bär, die filigrane Leiter-Akrobatin, Charly, der springende Schimpanse, Mr. Skeleton mit einem zerstörerischen Tanz, August mit Akkordeon auf Stelzen, ein sächsisches Panoptikum, der durchgedrehte Einradfahrer und das bayerische Tanzpaar“, heißt es in der Ankündigung des Märkischen Kreises.

Marionettenspiel vom Großvater erlernt

Der Spieler all dieser Figuren ist der gebürtige Dresdener Detlef Kaminsky. Er hat von seinem Großvater in der Jugend das Marionettenspiel erlernt. Nach dem Verkauf der Bühne 1982 an die staatliche Kunstsammlungen Dresden spielte er weiter mit Dr. Olaf Bernstengel Marionettentheater. Als Polizeibeamter gründete er 1994 die Polizeipuppenbühne Dresden. Seit dem Tod von Olaf Bernstengel ist Detlef Kaminsky als Solist unterwegs.

Die Veranstaltung am Sonntag, 31. Juli, gehört zum Rahmenprogramm der Sonderausstellung „Vorhang auf! Marionetten“, die noch bis zum 6. November in den Kreis-Museen Burg Altena und im Deutschen Drahtmuseum zu sehen ist. Der Besuch der Sonderausstellung ist im Museumseintritt enthalten.