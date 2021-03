Die Kinder werden ihr fehlen

+ © Privat So kennen sie Tausende von Altenaer Schülern: Marion Burgmann an ihrem ehemaligen Arbeitsplatz im Burggymnasium. © Privat

Ihren Abschied will sie schon noch feiern – „vielleicht zu Weihnachten, vielleicht im nächsten Jahr“. Corona lässt grüßen. Marion Burgmann, langjährige Sekretärin am Burggymnasium, hat ihren Job durch Eintritt in den Ruhestand an den Nagel gehängt. Urlaub würde sie jetzt gerne machen und wieder regelmäßig schwimmen gehen – „aber alles gestrichen“, sagt die Neu-Rentnerin. Stattdessen orientiert sie sich in Richtung Sorpesee, um vermehrt der Camping-Leidenschaft zu frönen.