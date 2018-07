Maren Christoffer arbeitet im Bundestag

Altena - Die FDP Altena steht ohne Vorsitzende dar. Maren Christoffer, erst am 19. Februar 2017 zur Chefin des Ortsvereins gewählt, legte jetzt ihr Amt nieder. Abernicht, weil ihr die Arbeit zu viel wurde, die 27-Jährige hat sich beruflich in die Bundeshauptstadt Berlin orientiert und arbeitet seit geraumer Zeit als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit für den Außenpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Bijan Djir-Sarai.

„Wenn ich etwas mache, dann mit ganzer Kraft und ganzem Herzen. Aber die räumliche Distanz lässt ein Arbeiten vor Ort, so wie ich den Anspruch an mich selbst stelle, nicht mehr zu“, bedauert die junge Frau. Nach der Sommerpause, so sagt sie, werde der Ortsverein eine oder einen neuen Vorsitzenden wählen.

Vor dem Wechsel

Vor dem Wechsel nach Berlin hatte Christoffer zunächst zwei Jahre im Büro des Landtagsabgeordneten Stephen Paul in Düsseldorf als persönliche Referentin gearbeitet. „Ich bin quasi ein wenig abgeworben worden“, sagt sie. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind nun Maren Christoffers Themen in der Bundeshauptstadt. Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit sei die „inhaltliche Außenpolitik“, lässt sie sich ein wenig in die Karten sehen.

Vorbereitungsarbeiten

Ob es nun um das Vorbereiten für sogenannte „Kleine Anfragen“ an die Bundesregierung geht oder Stellungnahmen zu aktuellen politischen Geschehnissen zu verfassen sind, die gelernte Journalistin ist dann gefragt. Leider seien Krisen rund um den Globus zurzeit überall anzutreffen, merkt sie an und lenkt den Blick auf die Ostukraine, das Baltikum und Russland. Ein wenig stolz sei sie schon gewesen, als sie kürzlich Djir-Sarais Ausführungen zur Olivenzweig-Operation in der Türkei maßgeblich mit vorbereiten durfte.

Heimat ist mir wichtig

Christoffer wohnt noch mit Zweitwohnsitz in der Burgstadt. „Heimat ist mir einfach wichtig und das bleibt auch so.“ In Berlin bezog sie jetzt eine eigene Wohnung