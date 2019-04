Mann zündet China-Böller: Hund macht einen Satz und verletzt sich

Streit zwischen Verursacher und Hundebesitzer

Altena - Ein Mann hat an der Freiheitstraße einen China-Böller gezündet. Dieser flog einem Spaziergänger und seinem Hund vor die Füße. Der Vierbeiner machte einen Satz und zog sich eine blutende Wunde an der Pfote zu. Die beiden Männer gerieten daraufhin in einen Streit.