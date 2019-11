Mann unter Baum eingeklemmt: Feuerwehr trainiert für Ernstfall

Mit Leitern bringen die Retter den "Verletzten" in der Trage den Hang hinunter

Altena – En Forstarbeiter wurde unter einem Baum eingeklemmt: Dieses Szenario hat die Löschgruppe Rahmedetal trainiert. Denn die Gefahr steigt zum Winter hin.

Bei Fällarbeiten ist ein Forstarbeiter unter einen umstürzenden Baum geraten. Er ist eingeklemmt und muss befreit werden. Für diesen Ernstfall hat die Löschgruppe Rahmedetal am Sonntag trainiert. Technische Hilfeleistung im Wald heißt ein solcher Einsatz bei den Rettern.

Unter Anleitung von Hauptbrandmeister Jörg Seuster erkundeten die Gruppenführer zunächst das Gelände, dann galt es, den Verletzten zu betreuen und den Baum mit einem Greifzug gegen ein Abrutschen zu sichern. dadurch könnte der Arbeiter erheblich verletzt werden.

+ Das Szenario: Ein Arbeiter klemmt unter einem Baum fest. © Seuster/FFW

Schließlich mussten die Feuerwehrkräfte Holzelemente unter den Baum schieben, so anheben und den Forstarbeiter „mit größter Vorsicht befreien und an den Rettungsdienst übergeben“, erzählt Patrick Slatosch, Pressesprecher der Feuerwehr in Altena. Die Übung brachte allen Beteiligten neue Erkenntnisse.

„Gerade in der Winterzeit wird die Feuerwehr öfter mit Unfällen im Zusammenhang mit Forstarbeiten konfrontiert. Um darauf vorbereitet zu sein ist es wichtig, das Vorgehen bei einem solchen Einsatz zu trainieren.