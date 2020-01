Mann tickt im Vollrausch aus: Frau ruft Polizei um Hilfe

Altena - Ein Altenaer (53) ist betrunken völlig ausgerastet. Seine Freundin rief die Polizei, dann griff er die Beamten an.

Völlig ausgerastet ist ein 53-Jähriger aus Altena im Vollrausch in der Nacht zum Samstag. Kurz nach 0 Uhr alarmierte die lebensgefährtin des Mannes die Polizei, weil ihr Partner in der Wohnung an der Drescheider Straße ausrastete.

„Sie begrüßte die Polizeibeamten mit der Information, dass ihr Lebensgefährte die Wohnung zerlege“, sagt die Polizei. Der Altenaer ging sofort auf die Beamten los.

Nacht in der Zelle

Die Polizisten überwältigten den Mann, der erhebliche Gegenwehr leistete. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der alkoholisierte 53-Jährige in Polizeigewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in der Zelle.

Die Polizei leitete ein Verfahren ein wegen eines tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

