Mann randaliert in Fußgängerzone: Polizisten bespuckt und gebissen

Von: Markus Wilczek

Die Polizei musste am Donnerstag einen Randalierer in Altena festnehmen © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein 58-jähriger Altenaer hat am Donnerstagnachmittag in der Fußgängerzone Lennestraße randaliert und einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Polizeibeamtin wurde verletzt.

Altena - Gegen 14 Uhr war der Mann trotz eines gerichtlichen Annäherungsverbotes in einem Geschäft aufgetaucht, in dem seine ehemalige Lebensgefährtin arbeitet.

Mitarbeiter des Ordnungsamtes und Polizisten forderten ihn auf, das Geschäft zu verlassen und erteilten einen Platzverweis für die gesamte Innenstadt. Diesem folgte der Mann nicht, sondern beleidigte die Einsatzkräfte schreiend unter anderem als „Schlampen“, „Huren“, „dumme Bullen“, „Idioten“ und „Wichser“.

An Händen und Füßen gefesselt

Schließlich ging er mit erhobenen Fäusten auf die Polizeibeamten los. Als die Polizisten ihn zu Boden brachten, trat, spuckte und biss er sie. Dabei wurden eine Polizeibeamtin leicht verletzt und ihre Brille beschädigt. Nachdem die Beamten ihn, an Händen und Füßen gefesselt, in einen Streifenwagen getragen hatten, randalierte er so lange in dem Polizeifahrzeug, bis ihn die Beamten wieder unter äußerstem Kraftaufwand zurück auf die Straße zogen.

Inzwischen trafen Verstärkungskräfte ein. In einem Fahrzeug liegend und fixiert wurde er ins Polizeigewahrsam nach Lüdenscheid transportiert. Ein Arzt untersuchte den Randalierer und attestierte die Gewahrsamsfähigkeit. Die Polizeibeamtin wurde im Krankenhaus behandelt, blieb jedoch dienstfähig.

Ein Bündel an Strafanzeigen

Die Polizisten schrieben Strafanzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz, wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Beleidigung auf sexueller Grundlage und Sachbeschädigung.