Dahler Schützen tanzen 14 Tage früher in den Mai

Rücksicht auf das Maibaum-Fest

+ © Hornemann Wenn Dahles Schützen feiern, dann ist gute Laune garantiert. Kommendes Wochenende ist es wieder soweit. © Hornemann

Altena - Am 14. April ab 20 Uhr wird in der Dahler Schützenhalle wieder der Frühling begrüßt. Organisiert wird die Partynight von der Kompanie Oberdorf des Schützenvereins. Die Veranstaltung lehnt sich an die beliebten „Partynight in den Mai“ – Veranstaltungen an.