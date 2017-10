Männerrunde verarbeitet eine viertel Tonne Kohl zu Sauerkraut

Am Knerling rollen Köpfe. „Wirf mir mal noch einen Kopf rüber“, ruft Otto Dönch.

Es ist jedoch alles ganz harmlos – es handelt sich um Kohlköpfe. Die Männerrunde des Generationentreffs macht wieder kiloweise Sauerkraut. 250 Kilogramm „Schabekappes“ liegen auf den Tischen im Generationentreff, die Mitglieder der Männerrunde tragen weiße Mützen mit roten und blauen Pompons und von den Stadtwerken Altena gesponserte gelbe Schürzen. In der Luft liegt der Geruch von Kohl.

Von 10 Uhr vormittags bis in den späten Nachmittag ist Hochbetrieb im Generationentreff. „Zuerst wird der Kern des Kopfes entfernt“, erklärt Klaus Löttgers den Vorgang. Sind die Kohlköpfe entkernt, kommen sie zu den beiden Männern, die den „Kappes“ schaben, also für die Form des Sauerkrauts sorgen. Anschließend wird das Kraut gewürzt.

Die Würze macht laut Klaus Löttgers den Unterschied zum gekauften Sauerkraut aus. „Wir machen das ganz anders. Aber wir werden natürlich das Geheimnis nicht verraten“, sagt er lachend. Das Geheimnis der Würze hat Otto Dönch aus der Plattdeutschen Gesellschaft mitgebracht, die früher auf dem Weihnachtsmarkt selbst gemachtes Sauerkraut verkaufte.

Zum vierten Mal stellen die Mitglieder der Männerrunde Sauerkraut her.

„Wir fanden es schade, dass sie das nicht mehr machen, deshalb haben wir das übernommen“, sagt Löttgers. Mittlerweile stellt die Männerrunde nun schon im fünften Jahr Sauerkraut her. Mit 250 Kilogramm „Schabekappes“ sind sie jetzt am Limit angekommen. „Mehr schaffen wir nicht“, sagt Löttgers. Nachdem das Kraut gewürzt ist, wird es in Eimern eingestampft, bis der Saft austritt.