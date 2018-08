„Wir müssen fit bleiben“

+ © Wieschmann Auch die Drehleiter kam zum Einsatz. © Wieschmann

Altena- „Wir hatten in den vergangenen Wochen relativ viele Waldbrände. Ein Grund mehr, mal wieder die Menschenrettung zu üben“, so Löschgruppenführer Markus Pflüger. Bereits um acht Uhr hatten sich am Sonntag (19. August) die Mitglieder der Löschgruppe Rahmedetal vom Zug 3 vor dem Haus im Memeler Weg 24 versammelt, um ein typisches Szenario zu üben: ein Brand im zweiten Obergeschoss eines Sechs-Parteien-Hauses mit „unklarer Rauchentwicklung“.