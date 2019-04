Neues Feuerwehr-Fahrzeug für Altena

320 Meter Schlauch können während der Fahrt verlegt werden. Alex Grass zeigt die Verlegeeinrichtung am Heck des Fahrzeugs.

Altena – „Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug“ – da freut man sich, dass es Abkürzungen gibt. Ein nagelneues HLF 10 wurde an die die Löschgruppe Drescheid übergeben.

„Das ist das erste Mal seit 35 Jahren, dass wir ein wirkliches neues Fahrzeug bekommen“, freute sich Löschgruppenleiter Andreas Wilke. Zuletzt hatten die Drescheider stets Autos bekommen, die vorher in anderen Gerätehäusern gestanden hatten.

Schlüssel und Papiere gingen bei der Übergabe durch viele Hände: Bürgermeister Dr. Andreas Hollstein übergab sie an Wehrführer Alexander Grass, der reichte weiter an Zugführer Karl-Friedrich Spelsberg, der sie dann an Wilke übergab. Alle verbanden die Fahrzeugübergabe mit der Hoffnung, dass Mensch und Maschine von allen Einsätzen wohlbehalten zukehren mögen.

Ein HLF ist einerseits zur Brandbekämpfung ausgestattet und andererseits auch für technische Hilfeleistungen nach Verkehrsunfällen. 1600 Liter Wasser sind deshalb ebenso an Bord wie Spreizer und andere Hydraulikgeräte – in diesem Fall übrigens akkubetrieben. Auch ein Defibrillator ist an Bord.