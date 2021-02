Lockdown beschert Burgaufzug dickes Minus

Seit Monaten geschlossen

+ © Thomas Keim Der Burgaufzug in Altena ist seit Monaten geschlossen. © Thomas Keim

Seit Monaten steht der Burgaufzug in Altena still. Der Lockdown beschert der Stadt für die Attraktion in der Region ein Minus.

Altena – Zweimal Lockdown, zweimal Burgaufzug geschlossen – und auch keine Großveranstaltungen mit tausenden von Besuchern wie den Mittelaltermarkt, der nach 202 nun auch für dieses Jahr abgesagt wurde. Das Corona-Jahr 2020 hat dem Burgaufzug nicht gut getan, es kamen deutlich Besucher weniger als sonst. In normalen Jahren wird er rund 60 000-mal genutzt.

Wie die Aufzugs-Bilanz für 2020 aussieht, kann Kämmerer Stefan Kemper noch nicht genau sagen. Das hänge auch mit der internen Verrechnung von Personalkosten zusammen, erklärte er den Mitgliedern des Hauptausschusses. Die Mitarbeiter wurden nämlich in anderen Bereichen der Stadtverwaltung eingesetzt, zum Beispiel im Ordnungsamt. Noch sei unklar, wie das intern verrechnet werde, sagte Kemper.

Stadt rechnet mit 90.000 Euro weniger in 2021

Für das laufende Jahr rechnet der Kämmerer mit Verlusten. Er geht davon aus, dass Eintrittsgelder und Shopverkauf rund 180 000 Euro einbringen – das wären 90 000 Euro weniger als 2019. Wenn dem Personalkosten, Strom- und andere Bewirtschaftungskosten, Ausgaben für externe Dienstleister und dergleichen mehr gegenüber gestellt werden, so ergibt sich ein Defizit von 161 000 Euro. Das ist eine Prognose. Wie es wirklich sein wird, hängt maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie ab. Alle Infos und aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im MK finden Sie in unserem News-Blog.