Lkw machen Arbeit schwer: Schützen schmücken die Stadt mit Wimpelketten, Birken und Ehrenpforten

Von: Volker Heyn

Mit Sicherheitsabstand von teils nur wenigen Zentimetern donnerte Montagvormittag ein Lastwagen nach dem anderen an den Schützen der Kompanie Rahmede vorbei. Mit mehreren Lotsen und großen Sicherheitsvorkehrungen konnte die Straße aber doch unfallfrei geschmückt werden. © HEYN

Seit dem Wochenende ist das Schmücken der Straßen in der Stadt und den Kompanien in vollem Gange. Schon Ende vergangener Woche wurden die ersten Wimpelketten über die Straßen gespannt, Fahnen an Laternenmasten aufgehängt und traditionelle Spruchbänder („Kimme und Korn, immer vorn“) über den Straßen befestigt.

Altena – Ab Montag haben sich viele Schützen die ganze Woche frei genommen und verbringen die drei verbleibenden Tage bis zum Schützenfest in Gemeinschaft. Die Besonderheit in diesem Jahr: Der enorme Lkw-Verkehr besonders auf den Hauptstraßen.

Nur Zentimeter ist noch Platz zwischen dem ordnungsgemäß gekleideten und selbstverständlich nüchternen Schützen und dem Lkw, der an ihm vorbeirauscht. Streckenposten, die den Hubsteiger mit Männern obendrauf absichern, berichten von rücksichtslosen Fahrern, die trotz gehobener Hand durch die Engstelle fahren wollen. Die Arbeit auf dem Hubsteiger ist anstrengend und nervenaufreibend, aber wird auch dieses Jahr wieder gelingen.

Gleichzeitig sind Schützen ebenfalls seit dem Wochenende in den Wäldern unterwegs, um Tannen für die zahlreichen Ehrenpforten zu schlagen. Die Querbalken sind bei den Grünbinde-Veranstaltungen am Wochenende entstanden. Jeder Zugführer, Spieß, Scheffe, Ehren-scheffe und Vorstandsmitglied bekommt eine Ehrenpforte. Die wurden ebenfalls am Montag aufgebaut. Die bei den Kränzebinderabenden hergestellten Kronen und Rauten werden am Mittwoch bei den Kronenabenden in allen Kompanien aufgehängt.

Die Frauen vom Zug Totschlag habendie Figur des Pott Jost an seiner Brücke in grün-weiß geschmückt. © Nielsen

Zum Birkenschlagen sind die Schützen seit Dienstag im Wald. Dann werden die Straßen zusätzlich zu den grün-weißen Wimpelketten noch mit frischem Birkengrün geschmückt. Das geht manchmal sogar so weit, das selbst an die Bäume am Straßenrand zusätzliches Birkengrün angebunden wird – natürlich mit Draht aus heimischer Produktion meist aus Nette und Rahmede.

Die schwierigste Aufgabe beim Setzen der Ehrenpforten ist es für die Schützen, nicht bei der anschließenden Einladung zu Bier und Mettwurst zu versacken. © Heyn