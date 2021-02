Lkw-Unfall: Fahrer flieht - und wird beobachtet

ACO-Parkplatz in Altena

Zwei Lkw sind auf dem ACO-Parkplatz zusammengekracht. Der Verursacher will fliehen -und wird ausgerechnet von einem Ordnungshüter beobachtet.

Altena – Zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Genau in dem Moment, als zwei Laster am Dienstagvormittag auf dem „Aco“-Parkplatz an der Hermann-Voß-Straß kollidierten, war ein Mitarbeiter des Ordnungsamts in der Nähe und beobachtet den Unfall.

Zeuge spricht Flüchtigen an

Der 46-jährige Fahrer aus Ennepetal stieß beim Rangieren mit seinem Laster gegen einen Lkw, den ein 50-Jähriger aus Lüdenscheid dort abgestellt hatte. Der Ordnungshüter beobachtete auch, wie der Unfallverursacher einfach floh ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. „Im weiteren Verlauf sprach der Mitarbeiter den Unfallverursacher an und informierte die Polizei“, teilt diese mit. Der Schaden liegt bei 2800 Euro.