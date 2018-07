Lkw-Fahrer rammt zwei Kinder

Altena - Glück im Unglück auf der Rahmedestraße. Ein Lkw-Fahrer stieß am Dienstag, 3. Juli, gegen 7.03 Uhr frontal beim Abbiegen mit zwei Kindern zusammen.

Wie die Polizei meldet, beabsichtigte ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer am Dienstag gegen 7.03 Uhr vom Gelände eines Supermarkes in der Rahmede auf die Straße in Richtung Lüdenscheid einzubiegen. Dabei stieß er frontal mit zwei Schulkindern zusammen, die die Rahmedestraße passieren wollten. Beide Kinder stürzten und verletzten sich leicht. Beide standen jedoch aus eigener Kraft wieder auf und überquerten dann die Fahrbahn.

Fahrer entfernte sich

Der Lkw-Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Kinder zu kümmern. In der Schule angekommen, verständigen sie ihren Vater. Der informierte umgehend die Polizei. Sachschaden wurde nicht gemeldet. Den Kindern geht es gut. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls, Tel. 91 990.

Weitere Unfallflucht

Die Polizei sucht noch einen weiteren Unfallflüchtigen. Wie die Pressestelle meldet, beschädigte am Dienstag, 3. Juli zwischen 14 bis 22.15 Uhr ein unbekannter Autofahrer einen auf dem Parkplatz der Firma Mayweg abgestellten Pkw nicht unerheblich. Dabei wurde das Auto am vorderen linken Kotflügel in einer Höhe von 60 bis 70 Zentimetern beschädigt. Hinweise zum Unfallhergang oder den Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Altena unter Tel. 91 990-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.