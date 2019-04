Litauer und Russen sollen Jungunternehmer erpresst haben: Jetzt ist das BKA gefragt

Prozess geht in die Verlängerung

+ Schwere Vorwürfe erhebt die Anklage gegen einen 45-jährigen Iserlohner.

Altena – Der Prozess gegen einen 45-jährigen Iserlohner, dem die Staatsanwaltschaft einen erpresserischen Menschenraub in Altena vorwirft, geht in die Verlängerung. Denn der Angeklagte behauptet, andere hätten sich Kleidung von ihm ausgeliehen und dadurch belastendes Erbmaterial in der Wohnung des Opfers hinterlassen.