Autofahrer landen vor Absperrbaken 

Die Linscheidstraße in Altena ist wegen einer Sanierung gesperrt.

Verwirrung in der Innenstadt: Viele Fahrer standen plötzlich in Altena vor Absperrbaken. Die Linscheidstraße ist dicht - und niemand wusste es.

Plötzlich und überraschend hat die Stadt am Montag (12. Oktober) die Linscheidstraße gesperrt. Hintergrund für die Maßnahme sind Straßenschäden; zwischen der Einmündung der Friedhofstraße und der Zufahrt zum Parkplatz der Sparkasse muss deswegen eine neue Asphaltschicht aufgebracht werden.

Sparkasse: Parkplatz bleibt offen

Der Parkplatz an den Stadtwerken kann trotz der Bauarbeiten weiter genutzt werden, allerdings erfolgt die Anfahrt während der Bauarbeiten über die Friedhofstraße. So erreicht man auch die Straße An der Lohmühle. Der Parkplatz der Sparkasse kann aus Richtung Markaner angefahren werden.

Die Sperrung soll bis Ende nächste Woche dauern. Gestern sorgte sie bei vielen Autofahrern für erhebliche Verwirrung, etliche landeten vor den Absperrbaken. Die Verwaltung hatte die Öffentlichkeit im Vorfeld nicht über die Sperrung informiert.

