Linscheidstraße: Termin für Freigabe steht fest

Es ist vollbracht: Die Linscheidstraße ist saniert. Nun steht fest, wann der Verkehr wieder rollen kann.

Altena – Die Linscheidstraße wurde gestern mit einer neuen Feinschicht aus Asphalt versehen. Das wurde erforderlich, weil der alte Belag deutliche Schäden aufwies. Hätte die Stadt in diesem Stadium nicht gehandelt, hätte die Gefahr bestanden, dass auch der Unterbau der Straße beschädigt worden wäre.

Westiger Straße als mahnendes Beispiel

Was dann passiert, kann man derzeit in der Nette beobachten, wo Straßen.NRW die Westiger Straße aufwendig sanieren lässt. Die ist so kaputt, das sämtliche Asphaltschichten entfernt und auch die Bordsteine und die Gehwege erneuert werden müssen.

Das dauert Monate, während die Reparatur der Linscheidstraße innerhalb von zwei Wochen erledigt war und dementsprechend auch deutlich billiger war als die Maßnahme in der Nette. Geplant ist, die Linscheidstraße zum kommenden Wochenende wieder freizugeben.