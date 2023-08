Lichtblicke in gediegenem Retro-Chic

Von: Ina Hornemann

Bauchtänzerin Emilia hatte einen Auftritt mit leuchtendem LED-Umhang bei der Black&White-Party im Café Nostalgie. © Privat

Nilüfer Seker hat sich mit ihrem Café Nostalgie ebenso wie die Nachbarterrasse Lennekai ins Anno Tuck-Geschehen eingebracht. „Es war ein gutes Wochenende für Altena“, ist ihre Bilanz. Sie spricht sich klar für die Fortführung des Projekts aus, wünscht sich jedoch für künftige Veranstaltungen mehr „Flow“ zwischen Burg und Innenstadt.

Altena – „Insgesamt war das Programm erste Sahne“, freut sich die Innenstadt-Gastronomin. „Tolle Bands, witzige Tanzgruppen und die Oldtimer-Show hat Leute angezogen von richtig weit her. Das ist natürlich sehr schön für die kleinen Innenstadtgastronomen wie uns und den Einzelhandel.“

Die nächste Auflage von Anno Tuck sähe Seker gern mit mehr Synergien zwischen Burg und Innenstadt. „Ich weiß, Mittelaltermarkt ist weder eine Vergleichsveranstaltung, noch der Maßstab. Aber es war schön zu sehen, wie sich die Massen zwischen Berg und Tal bewegt haben. Vielleicht findet man im nächsten Jahr ein verbindendes Element“, regt sie an.

Späßchen am Rande: Gastronomin Nilüfer Seker (3.v.l.) posierte kurzerhand mit der Rock’n’Roll-Tanzgruppe, die das Anno-Tuck-Fest bereichert hatte. © privat

Nilüfer Seker und ihr Team haben sich am Freitag mit einer Black & White-Party am Programm beteiligt. Mitten im gediegenen Retro-Chic trat Bauchtänzerin Emilia aufs gepflasterte Parkett. Weil angekündigte Cocktailgäste sich aufgrund ihrer Arbeitszeiten verspätet hatten, nahm Emilia kurzerhand einen LED-Umhang zur Hand, der ihre Bewegungen in der Dunkelheit unterstrich. „Es war echt schön. Sie kommt schon seit 2015 zu uns und trotz weiter Anreise immer wieder gerne“, freut sich Nilüfer Seker. Freitag begrüßt sie DJ O-Tunezz aus Werdohl für gute Töne am Lenneufer und am Samstag steigt eine Halay-Party mit Folklore-Musik und Tanz. Cocktails macht Meister Abdel, der auch am Wochenende leckere Kreationen am Bungernplatz gezaubert hat.