Letzte Vorstandssitzung der FWG: Trotz vieler Auflagen ein Riesen-Fest

Von: Michael Koll

Der aus zehn Paaren bestehende Hofstaat 2023 wurde erstmals öffentlich dem Vorstand der FWG präsentiert. © Koll

Trotz umfangreicher Auflagen und Anordnungen von Verwaltung, Polizei, Feuerwehr und anderen Behörden sei es dem engeren Vorstand der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft (FWG) gelungen, nach fünf Jahren Pause wieder ein richtig großes Schützenfest auf die Beine stellen zu können.

Altena – Bei der letzten FWG-Vorstandssitzung am Freitagabend im Haus Lennestein standen allerdings zehn Paare im Fokus. Sechs Tage bevor es nach pandemiebedingt langer Pause wieder losgeht, präsentierte Andreas Schober von der zuständigen Kommission in der Rahmede den Hofstaat 2023.

Die festlich gekleideten Paare zogen ein, Schober nannte ihre Namen und ihre Heimat-Kompanien. Er lobte ihre Feierlust sowie ihre Trinkfestigkeit. Der nach fünf Jahren scheidende Schützenkönig Andreas Opitz rief dem Hofstaat zu: „Ich wünsche euch jetzt schon einmal eine Bombensause auf dem Schützenfest.“ Hauptmann Klaus Hesse richtete auch einen Appell an die zehn Paare: „Eure Aufgabe besteht darin, Freude zu vermitteln und selbst Spaß zu haben.“

Königsmarken an den Antreteplätzen

In den folgenden anderthalb Stunden erhielt der mehr als 100-köpfige Vorstand der FWG im großen Lennestein-Saal noch zahlreiche Informationen und Instruktionen. So erfuhren sie, dass dieses Mal bereits am Samstag, 10. Juni, an den Antreteplätzen der Kompanien die Königsmarken ausgegeben werden. „Später gibt es keine mehr“, betonte Hauptmann Hesse.

Die Schützen erfuhren zudem, dass von Donnerstag bis Samstag auf dem Schützenfest – im Zelt und darum herum – gefilmt werde. Jeder solle also stets lächeln.

Hauptmann Klaus Hesse (stehend) begrüßte den mehr als 100-köpfigen Vorstand der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft im Saal des Lennesteins. © Koll

Am Sonntag sei das Hochfest dann frei von Kameras, aber noch nicht vorbei. Um 16 Uhr seien zum Festabschluss alle Senioren der Stadt zum Kaffeetrinken ins Zelt geladen. Mit den älteren Altenaern beginnt das erste Nach-Corona-Fest im übrigen auch: Am Freitag wird der Musikverein Neuenrade im ehemaligen St.-Vinzenz-Krankenhaus aufspielen, um dort von 14.30 bis 16 Uhr die Bewohner zu erfreuen.

Ebenfalls am Freitag gibt es eine Neuheit für das FWG-Fest: Der Discounter Lidl wird an diesem Tag nicht öffnen. Während das Geschäft geschlossen bleibt, steht der Parkplatz vor dem Lidl den Schützen und ihren Gästen zur freien Verfügung. Hauptmann Hesse dankte den Markt-Betreibern ausdrücklich für dieses Entgegenkommen.

Schließlich werden an den Festtagen auch zahlreiche Gastvereine aus Werdohl, Neuenrade, Dahle und Evingsen mit großen Abordnungen in der Burgstadt erwartet. Sie wie auch einheimische Schützen werden in der Menge die Mitglieder der Bier-Kommission ab sofort an ihren auffälligen Armbinden erkennen. Diese seien stets ansprechbar, wenn etwa die Temperatur des Bieres nicht korrekt sei.

Mit dem am Wochenende erfolgten Start in die heiße Schützenfest-Phase hat das Kränzebinden in den Zügen und Kompanien ein Ende gefunden. Viele hätten dabei auf Familienveranstaltungen gesetzt, um den Nachwuchs mehr an die FWG zu binden.

Die mehr als 100 Vorstandsmitglieder erfuhren im Lennestein die letzten Infos vor dem Fest. © Koll

Weil nach fünf Jahren Zwangspause viele erstmals dabei sein werden, richtete Hauptmann Hesse eine eindringliche Mahnung an alle jungen Schützen: „Ohne Eichenstock marschiert am Freitag niemand mit.“

101 neue Schützen allein im Jahr 2023

Erfahrene Schützen wissen das natürlich. 102 von ihnen erhalten am Freitag im Zelt Medaillen für ihre langjährige Treue zur FWG. Die Namenslisten erhalten die Kompanieführer am Dienstag beim Antreten zum Adler-Geleit. Für die Kompanie Freiheit wird das um 18 Uhr am Lennestein sein.

Die FWG hat viele neue Schützen in ihren Reihen aufgenommen. Allein in 2023 sind – Stand Freitag – 101 neue Mitglieder zu verzeichnen gewesen, erfuhr der Vorstand. Die stärkste Kompanie ist die Freiheit mit 606 Mitgliedern. Wer nun noch als Schütze freien Zelt-Eintritt an den Festtagen haben möchte, müsse bis spätestens Mittwoch, 7. Juni, 12 Uhr, online der FWG beitreten.